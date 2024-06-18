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    Арнальди — Эмбер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Лондоне 18 июня 2024 года

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    Итальянец Маттео Арнальди сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. Арнальди — Эмбер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Лондон. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 14:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
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    Арнальди

    Маттео в этом месяце еще ни разу не играл на траве. После «Ролан Гаррос» итальянец решил сделать небольшой перерыв.

    На французском мэйджоре Арнальди дошел до четвертого раунда, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.

    Но зато перед этим он остановил французом Артура Фиса и Александра Мюллера, а также россиянина Андрея Рублева.

    В прошлом году Арнальди прошел квалификацию на Уимблдоне, но в основной сетке сразу проиграл испанцу Пабло Каррено-Бусте.

    Эмбер

    Юго на прошлой неделе дошел до полуфинала в нидерландском Хертогенбосе.

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    • Эмбер выиграл у Артура Фиса и Хайса Брауэра, после чего проиграл будущему чемпиону Алексу Де Минору.

    Для первого в сезоне турнира на траве это очень солидный результат. Хотя Эмбер наверняка рассчитывал побороться за титул.

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    Лучшим результатом Эмбера на этом покрытии до сих пор остается победа на престижном турнире в Галле в 2021 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 3.28, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.34.

    Прогноз: не факт, что француз спокойно подтвердит статус фаворит. Да и вообще не факт, что он пройдет в следующий раунд. Итальянец в последнее время демонстрирует очень качественный теннис.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Арнальди — Эмбер. Итальянец Маттео Арнальди сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Арнальди — Эмбер с коэффициентом 1.92.
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