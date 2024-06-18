Британец Дэн Эванс сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 17:00 мск. Эванс — Накашима: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эванс

Дэн на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.

С одной стороны, это успех, учитывая его результаты в этом году, но при этом Эванса вряд ли вдохновило поражение от 236-й ракетки мира Чарльза Брума.

Во втором круге Эванс с трудом выиграл у 18-летнего Генри Сирла (7:6, 7:6), а на старте турнира дожал Доминика Штрикера только в третьем круге.

Прогнозы на теннис

На «челленджере» в Сербитоне Дэн во втором раунде уступил американцу Закари Свайде.

В общем, лучшие спортивные годы Эванса остались в прошлом. В этом году он провел 24 матча, в которых одержал лишь восемь побед.

Накашима

Брэндон в этом месяце провел на траве уже семь матчей.

В начале июня американский теннисист дошел до полуфинала в Сербитоне, где проиграл швейцарцу Леандро Риди.

На прошлой неделе Накашима остановился в шаге от решающего матча в Штутгарте.

Здесь, правда, ему чуть-чуть повезло. В четвертьфинале Брэндона ждала встреча с Яном-Леннардом Штруффом, который в последний момент снялся с матча.

Но перед этим Накашима обыграл своего соотечественника Кристофера Юбэнкса и француза Ришара Гаске.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.57, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: в середине апреля Брэндон выиграл у Дэна на грунтовом турнире в Барселоне — 7:6, 6:2. Вряд ли кто-то сильно удивится, если американец остановит опытного британца и на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 2.30.