Даниэль Эванс
Брэндон Накасима
Эванс
Дэн на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Ноттингеме.
С одной стороны, это успех, учитывая его результаты в этом году, но при этом Эванса вряд ли вдохновило поражение от 236-й ракетки мира Чарльза Брума.
Во втором круге Эванс с трудом выиграл у 18-летнего Генри Сирла (7:6, 7:6), а на старте турнира дожал Доминика Штрикера только в третьем круге.
На «челленджере» в Сербитоне Дэн во втором раунде уступил американцу Закари Свайде.
В общем, лучшие спортивные годы Эванса остались в прошлом. В этом году он провел 24 матча, в которых одержал лишь восемь побед.
Накашима
Брэндон в этом месяце провел на траве уже семь матчей.
В начале июня американский теннисист дошел до полуфинала в Сербитоне, где проиграл швейцарцу Леандро Риди.
На прошлой неделе Накашима остановился в шаге от решающего матча в Штутгарте.
Здесь, правда, ему чуть-чуть повезло. В четвертьфинале Брэндона ждала встреча с Яном-Леннардом Штруффом, который в последний момент снялся с матча.
Но перед этим Накашима обыграл своего соотечественника Кристофера Юбэнкса и француза Ришара Гаске.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эванса в этом матче можно поставить за 2.57, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: в середине апреля Брэндон выиграл у Дэна на грунтовом турнире в Барселоне — 7:6, 6:2. Вряд ли кто-то сильно удивится, если американец остановит опытного британца и на траве.
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Рекомендуемая ставка: победа Накашимы в двух сетах за 2.30.