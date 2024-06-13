Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет против венгерки Далмы Галфи во втором круге рейтингового турнира в Нидерландах. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 12:00 мск. Галфи — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Галфи

Далма Галфи сыграла на Открытом чемпионате Франции успешно преодолела квалификацию, переиграв в отборе китаянку Синью Гао (6:3, 4:6, 6:3) и россиянку Анастасию Тихонову (6:3, 6:1).

Однако в первом круге мэйджора в Париже венгерская теннисистка не смогла преодолеть барьер в лице чешки Катерины Синяковой (5:7, 6:7). На игру теннисистков ушло 1 час и 53 минуты игрового времени.

Прогнозы на теннис

Сезон на травяном покрытии Галфи также начала с квалификации. В отборе рейтингового турнира в Хертогенбосе спортсменка из Венгрии переиграла канадку Марину Стакушич (3:6, 6:1, 6:2) и американку Маккартни Кесслер (6:3, 7:6).

В первом круге турнира Далма Галфи разгромила нидерландку Аранчу Рус, отдав сопернице лишь три гейма (6:0, 6:3).

В рейтинге WTA Далма Галфи занимает 138 место.

Кудерметова

Вероника Кудерметова

— победительница Итогового турнира WTA в парном разряде 2022, а также финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде, одержав победу на Уимблдоне в 2021.

Российская теннисистка добилась высокого результата на мэйджоре в Париже в 2023-м. В прошлом году Кудерметова добралась до четвертьфинала турнира. В США (2020) и Австралии (2022) спортсменка играла в полуфинале. Ну а лучшего показателя россиянка добилась в 2021, сыграв в финале на Уимблдоне.

На последнем турнире Ролан Гаррос Вероника Кудерметова уступила чешке Марии Боузковой (2:6, 4:6).

Что касается голландского турнира в Хертогенбосе, то Кудерметова успешно преодолела первый раунд, хотя столкнулась с сопротивлением китаянки Чжу Сян Бай (7:5, 6:1).

На данный момент Кудерметова занимает 34 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.40, победу Галфи букмекеры предлагают за 2.99.

Прогноз: Вероника Кудерметова — фаворит пары, у болельщиков российской теннисистки не должно возникнуть сомнений в успехе своей спортсменки. 34 ракетка мира наверняка пройдет в следующий круг соревнований.

Рекомендуемая ставка: Победа Кудерметовой с форой (-4) с коэффициентом 2.08.