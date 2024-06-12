Хамад Медьедович (Сербия)
Александр Бублик
Медьедович
Хамад на старте турнира одержал волевую победу над Фабианом Марожаном — 6:7, 6:1, 6:4.
Даже в первом сете, который достался сопернику, серб тоже не отдал ни гейма на своей подаче. Просто венгр чуть лучше сыграл на тай-брейке.
Примечательно, что в каждой из трех партий Медьедович забрал на первом мяче не менее 80 процентов розыгрышей.
Ну и конечно, удивила классная игра 20-летнего Медьедовича на приеме. Все-таки на траве не так-то и просто брать геймы на чужой подаче.
Бублик
В прошлом году Саша стал одним из героев травяной части сезона.
В 2023-м представитель Казахстана не очень удачно выступил в Хертогенбосе, но сразу после этого он стал победителем турнира в Галле, взяв крупнейший титул в карьере.
Давайте просто перечислим игроков, которые не смогли остановить Бублика на том турнире: это Борна Чорич, Ян-Леннард Штруфф, Янник Синнер, Александр Зверев и Андрей Рублев.
На Уимблдоне Бублик добрался до четвертого раунда. На этот раз он не смог обыграть Рублева — россиянин вырвал победу в пятом сете.
В принципе, учитывая стиль игры и подачу Бублика, его успехи на траве вряд ли кого-то удивили.
К слову, в 2022-м Бублик выиграл девять из 14-ти матчей на этом покрытии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медьедовича в этом матче можно поставить за 2.34, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: мы уже успели оценить возможности Хамада, но все равно считаем, что с этим соперником он не справится. Подача Саши станет для серба чересчур серьезным испытанием.
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Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 22,5 за 2.54.