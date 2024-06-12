Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против серба Хамада Медьедовича во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Медьедович — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медьедович

Хамад на старте турнира одержал волевую победу над Фабианом Марожаном — 6:7, 6:1, 6:4.

Даже в первом сете, который достался сопернику, серб тоже не отдал ни гейма на своей подаче. Просто венгр чуть лучше сыграл на тай-брейке.

Примечательно, что в каждой из трех партий Медьедович забрал на первом мяче не менее 80 процентов розыгрышей.

Прогнозы на теннис

Ну и конечно, удивила классная игра 20-летнего Медьедовича на приеме. Все-таки на траве не так-то и просто брать геймы на чужой подаче.

Бублик

В прошлом году Саша стал одним из героев травяной части сезона.

В 2023-м представитель Казахстана не очень удачно выступил в Хертогенбосе, но сразу после этого он стал победителем турнира в Галле, взяв крупнейший титул в карьере.

Давайте просто перечислим игроков, которые не смогли остановить Бублика на том турнире: это Борна Чорич, Ян-Леннард Штруфф, Янник Синнер, Александр Зверев и Андрей Рублев.

На Уимблдоне Бублик добрался до четвертого раунда. На этот раз он не смог обыграть Рублева — россиянин вырвал победу в пятом сете.

В принципе, учитывая стиль игры и подачу Бублика, его успехи на траве вряд ли кого-то удивили.

К слову, в 2022-м Бублик выиграл девять из 14-ти матчей на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медьедовича в этом матче можно поставить за 2.34, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: мы уже успели оценить возможности Хамада, но все равно считаем, что с этим соперником он не справится. Подача Саши станет для серба чересчур серьезным испытанием.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 22,5 за 2.54.