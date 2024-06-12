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    Сможет ли Бублик обыграть Медьедовича?

    Медьедович — Бублик. Ставка (к. 2.54) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2024 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против серба Хамада Медьедовича во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Медьедович — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 12 Июня 2024 года

    Хамад Медьедович (Сербия)

  • Штутгарт. Мужчины
    •  Хамад Медьедович (Сербия) 15:30 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
    •

    Медьедович

    Хамад на старте турнира одержал волевую победу над Фабианом Марожаном — 6:7, 6:1, 6:4.

    Даже в первом сете, который достался сопернику, серб тоже не отдал ни гейма на своей подаче. Просто венгр чуть лучше сыграл на тай-брейке.

    Примечательно, что в каждой из трех партий Медьедович забрал на первом мяче не менее 80 процентов розыгрышей.

    Прогнозы на теннис

    Ну и конечно, удивила классная игра 20-летнего Медьедовича на приеме. Все-таки на траве не так-то и просто брать геймы на чужой подаче.

    Бублик

    В прошлом году Саша стал одним из героев травяной части сезона.

    В 2023-м представитель Казахстана не очень удачно выступил в Хертогенбосе, но сразу после этого он стал победителем турнира в Галле, взяв крупнейший титул в карьере.

    Давайте просто перечислим игроков, которые не смогли остановить Бублика на том турнире: это Борна Чорич, Ян-Леннард Штруфф, Янник Синнер, Александр Зверев и Андрей Рублев.

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    На Уимблдоне Бублик добрался до четвертого раунда. На этот раз он не смог обыграть Рублева — россиянин вырвал победу в пятом сете.

    В принципе, учитывая стиль игры и подачу Бублика, его успехи на траве вряд ли кого-то удивили.

    К слову, в 2022-м Бублик выиграл девять из 14-ти матчей на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медьедовича в этом матче можно поставить за 2.34, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: мы уже успели оценить возможности Хамада, но все равно считаем, что с этим соперником он не справится. Подача Саши станет для серба чересчур серьезным испытанием.

    Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 22,5 за 2.54.

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    Медьедович — Бублик. Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против серба Хамада Медьедовича во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Медьедович — Бублик с коэффициентом 2.54.
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