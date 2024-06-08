Американец Брэндон Накашима сыграет против швейцарца Леандро Риди в полуфинале «челленджера» в Сербитоне (Великобритания). Матч пройдет 8 июня, начало — в 16:00 мск. Риди — Накашима: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Риди

Леандро впервые в карьере выиграл три матча подряд на траве.

Более того, до прошлого года он вообще не играл на этом покрытии. В 2023-м швейцарец не прошел квалификацию на «челленджера» в Илкли и на Уимблдоне.

В Сербитоне Риди начал с победы над Домиником Штрикером — 7:5, 6:3. Результат не удивил, поскольку для соперника это был первый матч в сезоне после травмы.

Во втором круге 22-летний теннисист выиграл у японца Се Симабукуро, а в четвертьфинале остановил еще одного представителя Страны восходящего солнца — Синтаро Мотидзуки.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Риди выиграл два «челленджера» на харде в помещении и дошел до финала на грунтовом «челленджера» в Мадриде.

Накашима

Брэндон в прошлом году выиграл лишь один из пяти матчей на траве, но в 2022-м он дошел до четвертьфинала в Хертогенбосе и до четвертого круга на Уимблдоне.

Очевидно, что на травме американец играть умеет, поэтому его результаты на этой неделе не стали сюрпризом.

На старте турнира Накашима с трудом выиграл у итальянца Маттиа Беллуччи — 6:7, 7:5, 7:6.

Во втором круге 22-летний теннисист одержал победу над 17-летним бразильцем Жоау Фонсекой — 6:2, 6:7, 6:2, а в четвертьфинале — над своим соотечественником Закари Свайдой — 7:6, 6:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риди в этом матче можно поставить за 2.46, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: в конце января Леандро почти разгромил Брэндона в полуфинале «челленджера» в Бельгии — 6:2, 6:4. В предстоящем матче у американца есть все шансы взять реванш. Опытна у него все-таки побольше.

Рекомендуемая ставка: победа Накашимы с форой по геймам (-2,5) за 1.93.