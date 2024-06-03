Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против Варвары Грачёвой из Франции в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 3 июня, начало — в 15:30 мск. Грачёва — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Грачёва

Варвара Грачёва представляет Францию на рейтинговых турнирах WTA с 2023 года, до этого теннисистка выступала за Россию.

На турнирах серии Большого шлема Грачёва показала наилучший результат в нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции. До этого французская теннисистка дошла до третьего круга на Australian Open в 2023.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В Открытом чемпионате Франции нынешнего сезона розыгрыша Грачёва переиграла Марию Саккари из Греции (3:6, 6:4, 6:3), американку Бернарду Пера (6:1, 6:3) и бельгийку Ирину Бегу (7:5, 6:3).

В рейтинге WTA Варвара Грачёва занимает 88 место.

Андреева

Мирра Андреева переиграла Пейтон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1). Таким образом 17-летняя российская теннисистка впервые вышла в четвёртый раунд на Открытом чемпионате Франции.

Дальше четвёртого круга мастер спорта России пройти не смог, в теннисном сезоне-2024 Андреева дошла до 4 раунда на Australian Open и вот теперь на «Ролан Гаррос».

В предыдущих матчах на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева смогла обыграть Викторию Азаренко из Беларуси (6:3, 3:6, 7:5), Эмину Бектас из США (6:2, 6:3).

Мирра Андреева занимает 38 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.28, победу Грачёвой букмекеры предлагают за 3.74.

Прогноз: Мира Андреевой будет крайне тяжело в поединке против Варвары Грачёвой, можно сыграть на положительной форе российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-5) с коэффициентом 1.86.