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    Сотворит ли Андреева ещё одну сенсацию?

    Грачёва — Андреева. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» 3 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грачёва — Андреева
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    Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против Варвары Грачёвой из Франции в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 3 июня, начало — в 15:30 мск. Грачёва — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 03 Июня 2024 года

    Варвара Грачёва

  • Россия
    •  Варвара Грачёва 15:30 Мирра Андреева (Россия)

    Мирра Андреева (Россия)

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Грачёва

    Варвара Грачёва представляет Францию на рейтинговых турнирах WTA с 2023 года, до этого теннисистка выступала за Россию.

    На турнирах серии Большого шлема Грачёва показала наилучший результат в нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции. До этого французская теннисистка дошла до третьего круга на Australian Open в 2023.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В Открытом чемпионате Франции нынешнего сезона розыгрыша Грачёва переиграла Марию Саккари из Греции (3:6, 6:4, 6:3), американку Бернарду Пера (6:1, 6:3) и бельгийку Ирину Бегу (7:5, 6:3).

    В рейтинге WTA Варвара Грачёва занимает 88 место.

    Андреева

    Мирра Андреева переиграла Пейтон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1). Таким образом 17-летняя российская теннисистка впервые вышла в четвёртый раунд на Открытом чемпионате Франции.

    Дальше четвёртого круга мастер спорта России пройти не смог, в теннисном сезоне-2024 Андреева дошла до 4 раунда на Australian Open и вот теперь на «Ролан Гаррос».

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    • В предыдущих матчах на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева смогла обыграть Викторию Азаренко из Беларуси (6:3, 3:6, 7:5), Эмину Бектас из США (6:2, 6:3).

    Мирра Андреева занимает 38 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.28, победу Грачёвой букмекеры предлагают за 3.74.

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    Прогноз: Мира Андреевой будет крайне тяжело в поединке против Варвары Грачёвой, можно сыграть на положительной форе российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-5) с коэффициентом 1.86.

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    Грачёва — Андреева. Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет против Варвары Грачёвой из Франции в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 3 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Грачёва — Андреева с коэффициентом 1.86.
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