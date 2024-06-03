Варвара Грачёва
Мирра Андреева (Россия)
Грачёва
Варвара Грачёва представляет Францию на рейтинговых турнирах WTA с 2023 года, до этого теннисистка выступала за Россию.
На турнирах серии Большого шлема Грачёва показала наилучший результат в нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции. До этого французская теннисистка дошла до третьего круга на Australian Open в 2023.
В Открытом чемпионате Франции нынешнего сезона розыгрыша Грачёва переиграла Марию Саккари из Греции (3:6, 6:4, 6:3), американку Бернарду Пера (6:1, 6:3) и бельгийку Ирину Бегу (7:5, 6:3).
В рейтинге WTA Варвара Грачёва занимает 88 место.
Андреева
Мирра Андреева переиграла Пейтон Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:2, 6:1). Таким образом 17-летняя российская теннисистка впервые вышла в четвёртый раунд на Открытом чемпионате Франции.
Дальше четвёртого круга мастер спорта России пройти не смог, в теннисном сезоне-2024 Андреева дошла до 4 раунда на Australian Open и вот теперь на «Ролан Гаррос».
В предыдущих матчах на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева смогла обыграть Викторию Азаренко из Беларуси (6:3, 3:6, 7:5), Эмину Бектас из США (6:2, 6:3).
Мирра Андреева занимает 38 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.28, победу Грачёвой букмекеры предлагают за 3.74.
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Прогноз: Мира Андреевой будет крайне тяжело в поединке против Варвары Грачёвой, можно сыграть на положительной форе российской теннисистки.
Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-5) с коэффициентом 1.86.