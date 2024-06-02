Поляк Хуберт Хуркач сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 19:00 мск. Хуркач — Димитров: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хуркач

Хуберт повторил свой лучший результат на французском мэйджоре — дальше четвертого раунда он пока не проходил.

В третьем круге польский теннисист одержал победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:6, 4:6, 6:1.

В четвертом сете канадец очень слабо сыграл и на подаче, и на приеме, тогда как Хуркач почти не ошибался.

Как ни странно, пока что самым сложным для Хуби был матч первого круга против Синтаро Мотидзуки. Японец вел 2-1 по сетам, но Хуркач в итоге совершил эффектный камбэк — 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Еще в одном матче восьмая ракетка мира выиграл у американца Брэндона Накашимы — 6:7, 6:1, 6:3, 7:6.

Димитров

Григор тем временем тоже еще ни разу не выигрывал на «Ролан Гаррос» больше трех матчей.

В третьем раунде болгарский теннисист одержал победу над Зизу Бергсом (6:3, 7:6, 4:6, 6:4), который на старте турнира остановил чилийца Алехандро Табило.

Перед этим Димитров легко выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:0, 6:3, 6:4.

Еще в одном матче десятая ракетка мира переиграл представителя США Александра Ковачевича — 6:4, 6:3, 6:4.

Димитров впервые в сезоне выиграл три матча подряд на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.06, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: здесь важно обратить внимание на один очень показательный факт — Григор выиграл все пять предыдущих матчей против Хуберта.

Ранее в этом году болгарин переиграл поляка на «Мастерсе» в Майами. Правда, в этом матче все решилось только на тай-брейке третьего сета.

Предполагаем, что теннисистам не хватит трех партий. Скорее всего, это будет самый напряженный матч игрового дня.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.