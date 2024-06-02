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    Хуркач наконец-то выиграет у Димитрова?

    Хуркач — Димитров. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Димитров
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 19:00 мск. Хуркач — Димитров: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Хуркач

    Хуберт повторил свой лучший результат на французском мэйджоре — дальше четвертого раунда он пока не проходил.

    В третьем круге польский теннисист одержал победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:6, 4:6, 6:1.

    В четвертом сете канадец очень слабо сыграл и на подаче, и на приеме, тогда как Хуркач почти не ошибался.

    Как ни странно, пока что самым сложным для Хуби был матч первого круга против Синтаро Мотидзуки. Японец вел 2-1 по сетам, но Хуркач в итоге совершил эффектный камбэк — 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Еще в одном матче восьмая ракетка мира выиграл у американца Брэндона Накашимы — 6:7, 6:1, 6:3, 7:6.

    Димитров

    Григор тем временем тоже еще ни разу не выигрывал на «Ролан Гаррос» больше трех матчей.

    В третьем раунде болгарский теннисист одержал победу над Зизу Бергсом (6:3, 7:6, 4:6, 6:4), который на старте турнира остановил чилийца Алехандро Табило.

    Перед этим Димитров легко выиграл у венгра Фабиана Марожана — 6:0, 6:3, 6:4.

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    Еще в одном матче десятая ракетка мира переиграл представителя США Александра Ковачевича — 6:4, 6:3, 6:4.

    Димитров впервые в сезоне выиграл три матча подряд на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.06, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.77.

    Прогноз: здесь важно обратить внимание на один очень показательный факт — Григор выиграл все пять предыдущих матчей против Хуберта.

    Ранее в этом году болгарин переиграл поляка на «Мастерсе» в Майами. Правда, в этом матче все решилось только на тай-брейке третьего сета.

    Предполагаем, что теннисистам не хватит трех партий. Скорее всего, это будет самый напряженный матч игрового дня.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Хуркач — Димитров. Поляк Хуберт Хуркач сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хуркач — Димитров с коэффициентом 1.92.
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