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    Фрицу хватит трех сетов для победы над Коккинакисом?

    Фриц — Коккинакис. Ставка (к. 2.26) и прогноз на «Ролан Гаррос» 1 июня 2024 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 18:30 мск. Фриц — Коккинакис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 01 Июня 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 19:00 Танаси Коккинакис

    Танаси Коккинакис

  • Австралия
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    Фриц

    Тейлор второй год подряд добрался в Париже до третьего круга. Пока что это его лучший результат на французском мэйджоре.

    В первом матче американский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Федерико Корией — 2:6, 6:1, 6:2, 6:1.

    В следующем раунде Фриц остановил опытного сербского грунтовика Душана Лайовича — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В общем, стартовал спокойно, почти без суеты, но самое главное, что Фриц может играть еще лучше, даже на грунте, о чем свидетельствуют его весенние результаты на этом покрытии.

    Коккинакис

    Танаси, как ни странно, тоже второй раз подряд добрался на «Ролан Гаррос» до третьего раунда.

    В апреле австралиец выиграл грунтовый «челленджер» в Сарасоте, но на турнирах ATP у него в этом году до сих пор не было ни одной победы на этом покрытии.

    В первом круге Коккинакис обыграл своего соотечественника Алексея Попырина — 4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:3.

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    После этого 100-я ракетка мира дожал в пятом сете итальянца Джулил Дзеппьери — 1:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.14, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 5.75.

    Прогноз: если что, у Танаси тоже довольно неприятная подача, но он все-таки заметно уступает американцу в том числе в этом компоненте. Возможно, Тейлору снова понадобится дополнительный сет, но в его победе нет ни малейших сомнений.

    Рекомендуемая ставка: побед Фрица + тотал сетов больше 3,5 за 2.26.

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    Фриц — Коккинакис. Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Фриц — Коккинакис с коэффициентом 2.26.
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