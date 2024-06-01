Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 18:30 мск. Фриц — Коккинакис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фриц

Тейлор второй год подряд добрался в Париже до третьего круга. Пока что это его лучший результат на французском мэйджоре.

В первом матче американский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Федерико Корией — 2:6, 6:1, 6:2, 6:1.

В следующем раунде Фриц остановил опытного сербского грунтовика Душана Лайовича — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

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В общем, стартовал спокойно, почти без суеты, но самое главное, что Фриц может играть еще лучше, даже на грунте, о чем свидетельствуют его весенние результаты на этом покрытии.

Коккинакис

Танаси, как ни странно, тоже второй раз подряд добрался на «Ролан Гаррос» до третьего раунда.

В апреле австралиец выиграл грунтовый «челленджер» в Сарасоте, но на турнирах ATP у него в этом году до сих пор не было ни одной победы на этом покрытии.

В первом круге Коккинакис обыграл своего соотечественника Алексея Попырина — 4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:3.

После этого 100-я ракетка мира дожал в пятом сете итальянца Джулил Дзеппьери — 1:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.14, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 5.75.

Прогноз: если что, у Танаси тоже довольно неприятная подача, но он все-таки заметно уступает американцу в том числе в этом компоненте. Возможно, Тейлору снова понадобится дополнительный сет, но в его победе нет ни малейших сомнений.

Рекомендуемая ставка: побед Фрица + тотал сетов больше 3,5 за 2.26.