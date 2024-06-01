Тейлор Фритц
Танаси Коккинакис
Фриц
Тейлор второй год подряд добрался в Париже до третьего круга. Пока что это его лучший результат на французском мэйджоре.
В первом матче американский теннисист одержал волевую победу над аргентинцем Федерико Корией — 2:6, 6:1, 6:2, 6:1.
В следующем раунде Фриц остановил опытного сербского грунтовика Душана Лайовича — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
В общем, стартовал спокойно, почти без суеты, но самое главное, что Фриц может играть еще лучше, даже на грунте, о чем свидетельствуют его весенние результаты на этом покрытии.
Коккинакис
Танаси, как ни странно, тоже второй раз подряд добрался на «Ролан Гаррос» до третьего раунда.
В апреле австралиец выиграл грунтовый «челленджер» в Сарасоте, но на турнирах ATP у него в этом году до сих пор не было ни одной победы на этом покрытии.
В первом круге Коккинакис обыграл своего соотечественника Алексея Попырина — 4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:3.
После этого 100-я ракетка мира дожал в пятом сете итальянца Джулил Дзеппьери — 1:6, 4:6, 6:3, 7:6, 6:2.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.14, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 5.75.
Прогноз: если что, у Танаси тоже довольно неприятная подача, но он все-таки заметно уступает американцу в том числе в этом компоненте. Возможно, Тейлору снова понадобится дополнительный сет, но в его победе нет ни малейших сомнений.
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Рекомендуемая ставка: побед Фрица + тотал сетов больше 3,5 за 2.26.