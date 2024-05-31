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    Вондроушова быстро разберется с выскочкой?

    Паке — Вондроушова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос», 31 мая 2024 года

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    Маркета Вондроушова
    Француженка Хлое Паке и чешка Маркета Вондроушова встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Паке — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2024 года

    Хлоя Паке

  • Франция
    •  Хлоя Паке 13:30 Маркета Вондроушова

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    •

    Хлое Паке

    Удивительно видеть в третьем круге таких престижных соревнований француженку Паке, которая за свою прилично долгую карьеру ничего вразумительного не выигрывала.

    Но в этом году все звезды складываются таким образом, что Хлоэ суждено было выйти, как минимум, в третий круг «Ролан Гаррос».

    В матче второго раунда была настоящая битва против чешки Синяковой и на супер тайбрейке третьей партии французская теннисистка забрала победу в матче (10:6).

    Не очень хочется признавать, но в поединке против Вондроушовой сказался Паке закончится, и это может быть очень больно для француженки.

    Маркета Вондрушова

    Перед стартом главного грунтового соревнования года на Вондроушову ставило много теннисных экспертов, но пока уверенности в её игре и близко не видно.

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    Чешка легко стартовала на турнире, легко обыграв в двух сетах испанку Масарову, а вот во второй игре в Париже ей пришлось максимально тяжело против Кэти Волынец.

    Причем в первом сете Маркета так и вовсе не смогла взять ни одного гейма. Непонятно, что творилось в голове чешки, но затем она полностью преобразилась и отдала американке только пять геймов за два сета.

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    С Паке теннисистка из Чехии должна разбираться налегке, если она действительно хочет побороться за победу на турнире.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Паке — 5.85, победа Вондроушовой — 1.14.

    Прогноз: Преимущество Вондроушовой будет тотальным

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.95.

    Альтернативный прогноз: Чешка быстро закончит матч в свою пользу

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04.

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    Паке — Вондроушова. Француженка Хлое Паке и чешка Маркета Вондроушова встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Паке — Вондроушова с коэффициентом 1.95.
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