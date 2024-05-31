Хлоя Паке
Маркета Вондроушова
Хлое Паке
Удивительно видеть в третьем круге таких престижных соревнований француженку Паке, которая за свою прилично долгую карьеру ничего вразумительного не выигрывала.
Но в этом году все звезды складываются таким образом, что Хлоэ суждено было выйти, как минимум, в третий круг «Ролан Гаррос».
В матче второго раунда была настоящая битва против чешки Синяковой и на супер тайбрейке третьей партии французская теннисистка забрала победу в матче (10:6).
Не очень хочется признавать, но в поединке против Вондроушовой сказался Паке закончится, и это может быть очень больно для француженки.
Маркета Вондрушова
Перед стартом главного грунтового соревнования года на Вондроушову ставило много теннисных экспертов, но пока уверенности в её игре и близко не видно.
Чешка легко стартовала на турнире, легко обыграв в двух сетах испанку Масарову, а вот во второй игре в Париже ей пришлось максимально тяжело против Кэти Волынец.
Причем в первом сете Маркета так и вовсе не смогла взять ни одного гейма. Непонятно, что творилось в голове чешки, но затем она полностью преобразилась и отдала американке только пять геймов за два сета.
С Паке теннисистка из Чехии должна разбираться налегке, если она действительно хочет побороться за победу на турнире.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Паке — 5.85, победа Вондроушовой — 1.14.
Прогноз: Преимущество Вондроушовой будет тотальным
- 1.67Фернандес — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.97Потапова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.67Данилович — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-6) за 1.95.
Альтернативный прогноз: Чешка быстро закончит матч в свою пользу
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04.