Француженка Хлое Паке и чешка Маркета Вондроушова встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Паке — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хлое Паке

Удивительно видеть в третьем круге таких престижных соревнований француженку Паке, которая за свою прилично долгую карьеру ничего вразумительного не выигрывала.

Но в этом году все звезды складываются таким образом, что Хлоэ суждено было выйти, как минимум, в третий круг «Ролан Гаррос».

В матче второго раунда была настоящая битва против чешки Синяковой и на супер тайбрейке третьей партии французская теннисистка забрала победу в матче (10:6).

Не очень хочется признавать, но в поединке против Вондроушовой сказался Паке закончится, и это может быть очень больно для француженки.

Маркета Вондрушова

Перед стартом главного грунтового соревнования года на Вондроушову ставило много теннисных экспертов, но пока уверенности в её игре и близко не видно.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Чешка легко стартовала на турнире, легко обыграв в двух сетах испанку Масарову, а вот во второй игре в Париже ей пришлось максимально тяжело против Кэти Волынец.

Причем в первом сете Маркета так и вовсе не смогла взять ни одного гейма. Непонятно, что творилось в голове чешки, но затем она полностью преобразилась и отдала американке только пять геймов за два сета.

С Паке теннисистка из Чехии должна разбираться налегке, если она действительно хочет побороться за победу на турнире.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Паке — 5.85, победа Вондроушовой — 1.14.

Прогноз: Преимущество Вондроушовой будет тотальным

Ставка: Ф2 (-6) за 1.95.

Альтернативный прогноз: Чешка быстро закончит матч в свою пользу

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.04.