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    Бадоса легко пройдет первый круг?

    Бултер — Бадоса. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бултер — Бадоса
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    Паула Бадоса
    Британка Кэти Бултер и испанка Паула Бадоса встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 15:30 мск. Бултер — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кэти Бултер

    В прошлом году у Кэти Бултер были просветы в игре, и она значительно смогла продвинуться по рейтингу вверх, но это все произошло уже летом, когда она смогла взять титул в Ноттингеме.

    По качеству игры есть определённые вопросы, но с соперницами средней руки она справляется довольно удачно. Правда, на грунте она меньше всего любит играть, что и подтверждают весенние её результаты.

    Самым удачным оказался недавний челленджер в Париже, где британка смогла добраться до четвертьфинала.

    В поединке против Паулы британка будет в большей степени статистом. Для её победы нужно, чтобы Бадоса играла совсем без движения.

    Паула Бадоса

    Для Бадосы этот сезон будет первым полноценным после череды травм, которые в значительной степени разрушили её теннис ещё в прошлом году.

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    Сейчас испанка располагается во второй сотне рейтинга, но это явно не то место для уровня её квалификации. Последние матчи в Риме отчетливо доказали возможности Паулы при игре на грунте.

    В Италии она лишь в трех сетах проиграла Гауфф, которая по итогу добралась до полуфинала престижного соревнования.

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    Поединок против Бултер будет необычным с той точки зрения, что пройти по дистанции дальше имеет больше шансов та спортсменка, которая гораздо ниже в текущем рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бултер — 3.36, победа Бадосы — 1.28.

    Прогноз: Хоть испанка и после травмы, но её класс не обсуждается

    Ставка: Ф2 (-5) за 2.05.

    Альтернативный прогноз: Встреча закончится в пользу Бадосы максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.26.

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    Бултер — Бадоса. Британка Кэти Бултер и испанка Паула Бадоса встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Бултер — Бадоса с коэффициентом 2.05.
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