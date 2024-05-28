Кэти Бултер
В прошлом году у Кэти Бултер были просветы в игре, и она значительно смогла продвинуться по рейтингу вверх, но это все произошло уже летом, когда она смогла взять титул в Ноттингеме.
По качеству игры есть определённые вопросы, но с соперницами средней руки она справляется довольно удачно. Правда, на грунте она меньше всего любит играть, что и подтверждают весенние её результаты.
Самым удачным оказался недавний челленджер в Париже, где британка смогла добраться до четвертьфинала.
В поединке против Паулы британка будет в большей степени статистом. Для её победы нужно, чтобы Бадоса играла совсем без движения.
Паула Бадоса
Для Бадосы этот сезон будет первым полноценным после череды травм, которые в значительной степени разрушили её теннис ещё в прошлом году.
Сейчас испанка располагается во второй сотне рейтинга, но это явно не то место для уровня её квалификации. Последние матчи в Риме отчетливо доказали возможности Паулы при игре на грунте.
В Италии она лишь в трех сетах проиграла Гауфф, которая по итогу добралась до полуфинала престижного соревнования.
Поединок против Бултер будет необычным с той точки зрения, что пройти по дистанции дальше имеет больше шансов та спортсменка, которая гораздо ниже в текущем рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бултер — 3.36, победа Бадосы — 1.28.
Прогноз: Хоть испанка и после травмы, но её класс не обсуждается
- 1.90Френх — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Джокович — Эрбер: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- 1.73Путинцева — Стивенс: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Ставка: Ф2 (-5) за 2.05.
Альтернативный прогноз: Встреча закончится в пользу Бадосы максимально быстро
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.26.