Британка Кэти Бултер и испанка Паула Бадоса встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 15:30 мск. Бултер — Бадоса: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кэти Бултер

В прошлом году у Кэти Бултер были просветы в игре, и она значительно смогла продвинуться по рейтингу вверх, но это все произошло уже летом, когда она смогла взять титул в Ноттингеме.

По качеству игры есть определённые вопросы, но с соперницами средней руки она справляется довольно удачно. Правда, на грунте она меньше всего любит играть, что и подтверждают весенние её результаты.

Самым удачным оказался недавний челленджер в Париже, где британка смогла добраться до четвертьфинала.

В поединке против Паулы британка будет в большей степени статистом. Для её победы нужно, чтобы Бадоса играла совсем без движения.

Паула Бадоса

Для Бадосы этот сезон будет первым полноценным после череды травм, которые в значительной степени разрушили её теннис ещё в прошлом году.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Сейчас испанка располагается во второй сотне рейтинга, но это явно не то место для уровня её квалификации. Последние матчи в Риме отчетливо доказали возможности Паулы при игре на грунте.

В Италии она лишь в трех сетах проиграла Гауфф, которая по итогу добралась до полуфинала престижного соревнования.

Поединок против Бултер будет необычным с той точки зрения, что пройти по дистанции дальше имеет больше шансов та спортсменка, которая гораздо ниже в текущем рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бултер — 3.36, победа Бадосы — 1.28.

Прогноз: Хоть испанка и после травмы, но её класс не обсуждается

Ставка: Ф2 (-5) за 2.05.

Альтернативный прогноз: Встреча закончится в пользу Бадосы максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.26.