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    Баррер — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Ролан Гаррос» 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баррер — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Грегуара Баррера в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Баррер — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Баррер

    Грегуар шестой раз подряд сыграет в основной сетке домашнего мэйджора. Но в отличие от предыдущих сезонов, в этом ему пришлось участвовать в квалификации.

    В решающем раунде отбора Баррер одержал волевую победу над американцем Денисом Кудлой (2:6, 6:2, 6:3).

    В этом году лучшим результатом французского теннисиста пока что остается выход в полуфинал в Бухаресте. Прежде чем проиграть Мариано Навоне, он остановил Танаси Коккинакиса, Себастьяна Корду и Педро Мартинеса.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    При этом на остальных турнирах ATP в 2024-м Баррер выиграл лишь один матч на уровне основной сетки, из-за чего не так давно выпал из топ-100.

    Бублик

    Саша на неделе перед «Ролан Гаррос» успел заглянуть в Лион. Получилось довольно неплохо — теннисист из Казахстана добрался до полуфинала.

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    • Бублик выиграл у австралийца Александра Вукича и одержал волевую победу над россиянином Павлом Котовым, после чего уступил Джованни Мпетши-Перрикару.

    В матче с французом Бублику далеко не всегда удавалось сохранять серьезный настрой. Например, в одном из геймов он шесть раз подал с руки.

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    Кроме того, весной 19-я ракетка мира дошел до третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде и не выиграл ни одного матча в Монте-Карло и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баррера в этом матче можно поставить за 1.94, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: Саша выиграл четыре из шести предыдущих матчей против Грегуара. Но при этом они до сих пор ни разу не встречались на грунте. Ни для кого не секрет, что на этом покрытии Бублик просто не любит играть. Сложно сказать, с каким настроем он выйдет на предстоящий матч, поэтому в данном случае — без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.92.

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    Баррер — Бублик. Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Грегуара Баррера в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Баррер — Бублик с коэффициентом 1.92.
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