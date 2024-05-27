Россиянка Анна Калинская и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 13:30 мск. Калинская — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анна Калинская

Имя Анны Калинской давно на слуху, но постоянные травмы не давали в полной мере раскрыться россиянке

Старт этого года ознаменовался отличной физической формой, которая позволила россиянке впервые за долгое время продемонстрировать тот теннис. Который мы все привыкли видеть от Анны.

Лучшим для Анны получилось февральское соревнование в Дубае, где она добралась до решающего поединка, но уступила в нем итальянке Паолини.

Хочется верить, что на предстоящем старте Калинская заберется максимально далеко по стеке соревнования.

Клара Бюрель

Бюрель умеет играть в теннис, но делает это крайне редко и в основном на домашних турнирах.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Для того, чтобы Клара по-настоящему завелась, нужно её очень сильно разошлись. В прошлом году в Страсбурге это удалось Свитолиной, но в трех сетах француженка все же проиграла.

Француженка проиграла на стадии четвертьфинала в том же Страсбурге уже в этом году. В качестве обидчицы выступила Даниэль Коллинз

На парижских кортах Бюель будет воодушевлена, но победить Калинскую на одних только эмоциях будет предельно тяжело.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Калинской — 1.63, победа Бюрель — 2.17.

Прогноз: Хоть Бюрель и будет играть при своих болельщиках, но встреча останется за россиянкой.

Ставка: П1 за 1.63.

Альтернативный прогноз: Игра получится зрелищной и быстро не закончится.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.07.