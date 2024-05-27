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    Калинская выбьет хозяйку турнира?

    Калинская — Бюрель. Ставка (к. 1.63) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 27 мая 2024 года

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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 13:30 мск. Калинская — Бюрель: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 27 Мая 2024 года

    Анна Калинская

  • Россия
    •  Анна Калинская 13:30 Клара Бюрель

    Клара Бюрель

  • Франция
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    Анна Калинская

    Имя Анны Калинской давно на слуху, но постоянные травмы не давали в полной мере раскрыться россиянке

    Старт этого года ознаменовался отличной физической формой, которая позволила россиянке впервые за долгое время продемонстрировать тот теннис. Который мы все привыкли видеть от Анны.

    Лучшим для Анны получилось февральское соревнование в Дубае, где она добралась до решающего поединка, но уступила в нем итальянке Паолини.

    Хочется верить, что на предстоящем старте Калинская заберется максимально далеко по стеке соревнования.

    Клара Бюрель

    Бюрель умеет играть в теннис, но делает это крайне редко и в основном на домашних турнирах.

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    Для того, чтобы Клара по-настоящему завелась, нужно её очень сильно разошлись. В прошлом году в Страсбурге это удалось Свитолиной, но в трех сетах француженка все же проиграла.

    Француженка проиграла на стадии четвертьфинала в том же Страсбурге уже в этом году. В качестве обидчицы выступила Даниэль Коллинз

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    На парижских кортах Бюель будет воодушевлена, но победить Калинскую на одних только эмоциях будет предельно тяжело.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Калинской — 1.63, победа Бюрель — 2.17.

    Прогноз: Хоть Бюрель и будет играть при своих болельщиках, но встреча останется за россиянкой.

    Ставка: П1 за 1.63.

    Альтернативный прогноз: Игра получится зрелищной и быстро не закончится.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.07.

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    Калинская — Бюрель. Россиянка Анна Калинская и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Калинская — Бюрель с коэффициентом 1.63.
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