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    Сможет ли Шериф выиграть у испанской теннисистки?

    Соррибес-Тормо — Шериф. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2024 года

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    Маяр Шериф
    Сара Соррибес-Тормо из Испании сыграет против Маяр Шериф из Египта в рамках четвертьфинала WTA Рабат (Марокко). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 16:45 мск. Соррибес-Тормо — Шериф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Соррибес-Тормо

    Испанская теннисистка выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. Перед противостоянием с Шериф из Египта, Соррибес-Тормо на турнире в Марокко добилась побед в матчах против Хэрриет Дарт из Великобритании и Надя Подороска из Аргентины.

    В 1/16 финала турнира в Рабате Соррибес-Тормо смогла переиграть британку в двух сетах, отдав сопернице лишь два гейма (6:2, 6:0).

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    После была игра против латиноамериканки Нади Подороска, которая длилась три часа. В этой встрече теннисистке из Испании удалось выиграть со счетом 2:1 (7:5, 3:6, 6:3).

    В рейтинге WTA Соррибес-Тормо заимает 46 место.

    Шериф

    Теннисистка из Египта также сыграла два матча на турнире в Рабате. В первом круге Маяр Шериф играла против хозяйки турнира — Айя Эль-Ауни. Встреча завершилась при подавляющем примуществе 66-й ракетки мира (6:2, 6:1).

    Во втором круге Маяр Шериф не встретила сопротивления со стороны Марии Лурдес Карле (6:3, 6:2).

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    • В последних семи матчах египетская теннисистка одержала шесть побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.74, победу Шериф букмекеры предлагают за 2.10.

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    Прогноз: Шериф в последних играх показывает внушительную игру и мы сомневаемся в том что Соррибес-Тормо сможет дать бой египетской теннисистке.

    Рекомендуемая ставка: Победа Шериф с коэффициентом 2.10.

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    Соррибес-Тормо — Шериф. Сара Соррибес-Тормо из Испании сыграет против Маяр Шериф из Египта в рамках четвертьфинала WTA Рабат (Марокко). Матч пройдёт 23 мая, начало — в 16:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шериф с коэффициентом 2.10.
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