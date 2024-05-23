Соррибес-Тормо
Испанская теннисистка выдает победную серию, которая состоит из двух матчей. Перед противостоянием с Шериф из Египта, Соррибес-Тормо на турнире в Марокко добилась побед в матчах против Хэрриет Дарт из Великобритании и Надя Подороска из Аргентины.
В 1/16 финала турнира в Рабате Соррибес-Тормо смогла переиграть британку в двух сетах, отдав сопернице лишь два гейма (6:2, 6:0).
После была игра против латиноамериканки Нади Подороска, которая длилась три часа. В этой встрече теннисистке из Испании удалось выиграть со счетом 2:1 (7:5, 3:6, 6:3).
В рейтинге WTA Соррибес-Тормо заимает 46 место.
Шериф
Теннисистка из Египта также сыграла два матча на турнире в Рабате. В первом круге Маяр Шериф играла против хозяйки турнира — Айя Эль-Ауни. Встреча завершилась при подавляющем примуществе 66-й ракетки мира (6:2, 6:1).
Во втором круге Маяр Шериф не встретила сопротивления со стороны Марии Лурдес Карле (6:3, 6:2).
В последних семи матчах египетская теннисистка одержала шесть побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.74, победу Шериф букмекеры предлагают за 2.10.
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Прогноз: Шериф в последних играх показывает внушительную игру и мы сомневаемся в том что Соррибес-Тормо сможет дать бой египетской теннисистке.
Рекомендуемая ставка: Победа Шериф с коэффициентом 2.10.