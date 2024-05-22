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    Хватит ли Фрицу двух сетов для победы над Микельсеном?

    Фриц — Микельсен. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Женеве 22 мая 2024 года

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    Тейлор Фриц
    Американцы Тейлор Фриц и Алекс Микельсен встретятся во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 14:00 мск. Фриц — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 22 Мая 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 14:00 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

  • Рим. Мужчины
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    Фриц

    Тейлор на недавних турнирах подтвердил, что может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии, в том числе на грунте.

    В начале апреле американец проиграл Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло, но вскоре после этого он добрался до финала в Мюнхене.

    Еще одним успехом стал выход в полуфинал «тысячника» в Мадриде. В испанской столице Фриц выиграл у Лучано Дардери, Себастьяна Баэса, Хуберта Хуркача и Франсиско Серундоло. В шаге от решающего матча его остановил Андрей Рублев.

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    На «Мастерсе» в Риме Фриц проиграл в четвертьфинале Александру Звереву. Но перед этим он обыграл Фабио Фоньини и Григора Димитрова.

    Микельсен

    Алекс тем временем пока не впечатляет на грунте. В этом году он до сих пор выиграл на этом покрытии лишь три матча.

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    • В Женеве 19-летний теннисист начал с волевой победы над Александром Ковачевичем — 3:6, 6:3, 6:4.

    Еще по одному матчу Микельсен выиграл в Мюнхене и на «челленджере» в португальском Оэйраше.

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    На остальных пяти грунтовых турнирах Микельсен проиграл либо в квалификации, либо в первом круге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.16, победу Микельсена букмекеры предлагают за 5.15.

    Прогноз: для Алекса предстоящий матч, скорее всего, превратится в мастер-класс от звездного соотечественника.

    Вполне вероятно, что Тейлор выиграет с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-4,5) за 1.88.

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    Фриц — Микельсен. Американцы Тейлор Фриц и Алекс Микельсен встретятся во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фриц — Микельсен с коэффициентом 1.88.
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