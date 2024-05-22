Американцы Тейлор Фриц и Алекс Микельсен встретятся во втором круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 14:00 мск. Фриц — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фриц

Тейлор на недавних турнирах подтвердил, что может демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии, в том числе на грунте.

В начале апреле американец проиграл Лоренцо Музетти в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло, но вскоре после этого он добрался до финала в Мюнхене.

Еще одним успехом стал выход в полуфинал «тысячника» в Мадриде. В испанской столице Фриц выиграл у Лучано Дардери, Себастьяна Баэса, Хуберта Хуркача и Франсиско Серундоло. В шаге от решающего матча его остановил Андрей Рублев.

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На «Мастерсе» в Риме Фриц проиграл в четвертьфинале Александру Звереву. Но перед этим он обыграл Фабио Фоньини и Григора Димитрова.

Микельсен

Алекс тем временем пока не впечатляет на грунте. В этом году он до сих пор выиграл на этом покрытии лишь три матча.

В Женеве 19-летний теннисист начал с волевой победы над Александром Ковачевичем — 3:6, 6:3, 6:4.

Еще по одному матчу Микельсен выиграл в Мюнхене и на «челленджере» в португальском Оэйраше.

На остальных пяти грунтовых турнирах Микельсен проиграл либо в квалификации, либо в первом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.16, победу Микельсена букмекеры предлагают за 5.15.

Прогноз: для Алекса предстоящий матч, скорее всего, превратится в мастер-класс от звездного соотечественника.

Вполне вероятно, что Тейлор выиграет с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по геймам (-4,5) за 1.88.