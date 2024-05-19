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    Потапова снова проиграет Фернандес?

    Фернандес — Потапова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Страсбурге 19 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в первом круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 19 мая, начало — в 13:00 мск. Фернандес — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Фернандес

    Лейла в этом году до сих пор выиграла лишь один матч на грунте.

    И так совпало, что единственную победу на этом покрытии она одержала над Потаповой (7:5, 6:3) на турнире в Мадриде.

    В следующем матче финалистка US Open-2021 проиграла Онс Жабер (5:7, 6:2, 4:6).

    В Риме Фернандес не прошла даже первый круг, проиграв румынке Ане Богдан (4:6, 1:6).

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    Еще одним разочарованием стало поражение от Слоан Стивенс на старте турнира в Чарльстоне.

    Потапова

    Настя в этом году пока тоже не впечатляет на грунте. Правда, она еще ни разу не проигрывал в первом круге.

    В Штутгарте российская теннисистка выиграла у Людмилы Самсоновой, после чего уступила Маркете Вондроушовой.

    На «тысячнике» в Мадриде Потапова после победы над Дианой Шнайдер проиграла Фернандес.

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    В Риме Потапова начала с уверенной победы над китаянкой Сиюй Ван, но во втором раунде потерпела поражение от Алены Остапенко (4:6, 2:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на выход в следующий раунд. И на Потапову, и на Фернандес можно поставить за 1.91.

    Прогноз: Настя проиграла три предыдущих матча против Лейлы, при этом не взяв ни сета.

    Но это все равно не гарантия того, что Лейла снова обыграет российскую теннисистку. На этот раз Потапова должна взять хотя бы сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Фернандес — Потапова. Россиянка Анастасия Потапова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в первом круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 19 мая, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фернандес — Потапова с коэффициентом 1.88.
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