Фернандес
Лейла в этом году до сих пор выиграла лишь один матч на грунте.
И так совпало, что единственную победу на этом покрытии она одержала над Потаповой (7:5, 6:3) на турнире в Мадриде.
В следующем матче финалистка US Open-2021 проиграла Онс Жабер (5:7, 6:2, 4:6).
В Риме Фернандес не прошла даже первый круг, проиграв румынке Ане Богдан (4:6, 1:6).
Еще одним разочарованием стало поражение от Слоан Стивенс на старте турнира в Чарльстоне.
Потапова
Настя в этом году пока тоже не впечатляет на грунте. Правда, она еще ни разу не проигрывал в первом круге.
В Штутгарте российская теннисистка выиграла у Людмилы Самсоновой, после чего уступила Маркете Вондроушовой.
На «тысячнике» в Мадриде Потапова после победы над Дианой Шнайдер проиграла Фернандес.
В Риме Потапова начала с уверенной победы над китаянкой Сиюй Ван, но во втором раунде потерпела поражение от Алены Остапенко (4:6, 2:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на выход в следующий раунд. И на Потапову, и на Фернандес можно поставить за 1.91.
Прогноз: Настя проиграла три предыдущих матча против Лейлы, при этом не взяв ни сета.
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Но это все равно не гарантия того, что Лейла снова обыграет российскую теннисистку. На этот раз Потапова должна взять хотя бы сет.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.