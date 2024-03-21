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    Кудерметова снова разочарует?

    Кудерметова — Синьюй Ван. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Майами 21 марта 2024 год

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Синьюй Ван
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против китаянки Синьюй Ван во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Кудерметова — Синьюй Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кудерметова

    Позади уже почти три месяца, а Вероника в этом сезоне пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Тем удивительнее, что она до сих пор находится в топ-20. Но всё указывает на то, что впереди серьезное падение в рейтинге.

    На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Кудерметова кое-как обыграла японку Нао Хибино, после чего уступила Анжелике Кербер, которая не так давно вышла из декрета.

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    И таких провалов в этом году было очень много. Сложно сказать, что случилось, но черная полоса явно затянулась. Пока есть ощущение, что Кудерметова не готова психологически к статусу игрока топ-20.

    Синьюй Ван

    Синьюй в этом году пока тоже не впечатляет, но все равно продолжает оставатсья в топ-50.

    В Майами китаянка начала с победы над американкой Хейли Баптист (7:6, 6:3).

    В Индиан-Уэллс Ван тоже прошла первый раунд, после чего проиграла бельгийке Элизе Мертенс (1:6, 4:6).

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    В текущем сезоне 22-летняя теннисистка до сих пор выиграла больше одного матча только на турнире в Хуахине (Таиланд), на котором добралась до полуфинала. В остальных случаях она ни разу не выиграла больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.70, победу Ван букмекеры предлагают за 2.16.

    Прогноз: вроде бы и соперница Веронике досталась не самая сложная, но все равно нет уверенности, что она пройдет в следующий раунд. Теннис россиянки совершенно не соответствует ее месту в рейтинге.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Синьюй Ван с коэффициентом 2.36. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова снова разочарует?
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