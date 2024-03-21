Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против датчанки Клары Таусон во вором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Таусон — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Таусон

Клара по-прежнему находится в конце первой сотни рейтинга, поэтому в Майами ей пришлось начинать с квалификации.

В отборе датчанка выиграла у словенки Тамары Зиданшек и француженки Осеан Доден, не отдав при этом ни сета.

В первом круге Таусон одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд — 6:3, 3:6, 6:2.

На фоне недавних провалов это уже можно считать успехом. В Индиан-Уэллс 21-летняя теннисистка не прошла квалификацию, а в Чарльстоне уступила в первом круге Эрике Андреевой со счетом 3:6, 0:6.

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В этом году Таусон пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA.

Рыбакина

Елене ранее в этом месяце пришлось сняться с «тысячника» в Индиан-Уэллс, несмотря на то, что ей надо было защищать титул.

Рыбакина не смогла выступить на престижном турнире из-за плохого самочувствия. По слухам, ее снова беспокоили проблемы с желудком.

По этой же причине Рыбакина в конце февраля не смогла выйти на матч против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира в Дубае.

Несмотря на это, начало сезона получилось для чемпионки Уимблдона-2022 не таким уж и плохим.

В январе Рыбакина взяла титул в Брисбене, а в феврале выиграла турнир в Абу-Даби и дошла до финала в Дохе.

В прошлом году Елена добралась в Майами до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 6.30, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: датчанка очень эмоциональная, и это нередко сказывается на ее игре. Это тоже один из серьезных аргументов в пользу всегда спокойной и сконцентрированной Елены. Впрочем, и без этого понятно, что она сейчас значительно сильнее.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.88.