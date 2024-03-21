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    Сможет ли Рыбакина разгромить Таусон?

    Таусон — Рыбакина. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Майами 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Таусон — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против датчанки Клары Таусон во вором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Таусон — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 21 Марта 2024 года

    Таусон

    Клара по-прежнему находится в конце первой сотни рейтинга, поэтому в Майами ей пришлось начинать с квалификации.

    В отборе датчанка выиграла у словенки Тамары Зиданшек и француженки Осеан Доден, не отдав при этом ни сета.

    В первом круге Таусон одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд — 6:3, 3:6, 6:2.

    На фоне недавних провалов это уже можно считать успехом. В Индиан-Уэллс 21-летняя теннисистка не прошла квалификацию, а в Чарльстоне уступила в первом круге Эрике Андреевой со счетом 3:6, 0:6.

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    В этом году Таусон пока ни разу не выигрывала больше одного матча на уровне основной сетки WTA.

    Рыбакина

    Елене ранее в этом месяце пришлось сняться с «тысячника» в Индиан-Уэллс, несмотря на то, что ей надо было защищать титул.

    Рыбакина не смогла выступить на престижном турнире из-за плохого самочувствия. По слухам, ее снова беспокоили проблемы с желудком.

    По этой же причине Рыбакина в конце февраля не смогла выйти на матч против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира в Дубае.

    Несмотря на это, начало сезона получилось для чемпионки Уимблдона-2022 не таким уж и плохим.

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    В январе Рыбакина взяла титул в Брисбене, а в феврале выиграла турнир в Абу-Даби и дошла до финала в Дохе.

    В прошлом году Елена добралась в Майами до финала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Таусон в этом матче можно поставить за 6.30, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.11.

    Прогноз: датчанка очень эмоциональная, и это нередко сказывается на ее игре. Это тоже один из серьезных аргументов в пользу всегда спокойной и сконцентрированной Елены. Впрочем, и без этого понятно, что она сейчас значительно сильнее.

    Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Таусон — Рыбакина с коэффициентом 1.88. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина разгромить Таусон?
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