Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:00 мск. Зверев — О`Коннелл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша в конце февраля провалил турнир в Акапулько, и это стало очень неприятным сюрпризом на фоне его мощного выступления в Мельбурне.

Зверев уже в первом круге проиграл Даниэлю Альтмайеру (6:3, 3:6, 6:3), который в следующем матче не справился с Миомиром Кецмановичем.

В Лос-Кабосе немецкий теннисист дошел до полуфинала. Но поражение от австралийца Джордана Томпсона, по сути, тоже провал.

Такое впечатление, что Зверев предельно мотивирован только на крупных турнирах и в матчах против главных конкурентов.

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Достаточно вспомнить, как лихо он переиграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, а потом едва не остановил и Даниила Медведева.

О`Коннелл

Кристофер тем временем уже успел преподнести сенсацию, обыграв в первом круге Джека Дрэйпера, который на прошлой неделе остановился в шаге от финала в Акапулько.

Австралиец красиво дожал британца в третьем сете — 1:6, 6:3, 6:2. Правда, есть подозрение, что у Джека снова какие-то проблемы с функциональным состоянием, и именно по этой причине он так легко отдал решающую партию.

В этом году О`Коннелл выиграл больше одного матча пока только в Аделаиде. На этом турнире он дошел до четвертьфинала.

В конце февраля О`Коннелл, занимающий в рейтинге 66-е место, дошел до второго раунда. В первом случае Кристофер уступил Эмилю Руусувуори, а во втором — Хуберту Хуркачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 5.65.

Прогноз: в прошлом году Саша выиграл у австралийца в Дубае — 7:5, 6:4. Через несколько месяцев Кристофер взял реванш, обыграв бывшую вторую ракетку мира на грунте в Мюнхене — 7:6, 6:2. В общем, интрига здесь присутствует. Но немец наверняка настроен реабилитироваться за провал в Акапулько.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал больше 20,5 за 2.03.