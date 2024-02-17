Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Андреа Вавассори в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 00:30 мск. Алькарас — Вавассори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос минувшей ночью одержал победу над Камило Уго Карабелли — 6:2, 7:5. Это был его первый матч на грунте с июня прошлого года.

Несмотря на то, что испанцу хватило двух сетов, матч, как и ожидалось, получился не самым простым.

Алькарас снова очень часто ошибался на подаче, позволив аргентинцу сделать четыре брейка.

Вторую ракетку мира, как это часто бывает, выручила эффективная игра на грунте. Карлитос взял на подаче соперника семь геймов.

Но, опять-таки, надо учитывать, что Алькарас очень давно не играл на этом покрытии.

Вавассори

Андреа тем временем с учетом квалификации провел в Буэнос-Айресе уже четыре матча.

При этом итальянец до сих пор не проиграл ни сета, хотя даже в квалификации у него были не самые простые соперники.

В отборе Вавассори выиграл у Андреа Пеллегрино и Тьяго Монтейро.

В основной сетке Вавассори начал с разгромной победы над Тьяго Сейботом Уайлдом (6:3, 6:1), который в прошлом году выиграл на Ролан Гаррос у Даниила Медведева.

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В четвертьфинале 152-я ракетка мира снова удивил, обыграв опытного сербского грунтовика Ласло Дьере (6:4, 7:5).

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Алькарас спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Вавассори можно поставить за 11.00.

В предстоящем матче Карлосу, скорее всего, будет полегче, чем в игре с Уго Карабелли. Вполне вероятно, что испанец на этот раз выиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-6,5) за 2.20.