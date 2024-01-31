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    Эрика Андреева обыграет полуфиналистку Australian Open?

    Ястремская — Андреева. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Линце 31 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ястремская — Андреева
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира в австрийском Линце. Матч пройдет 31 января, начало — в 15:30 мск. Ястремская — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Линц. Женщины 31 Января 2024 года

    Ястремская

    Даяна отправилась в Линц сразу после невероятно успешного для себя Открытого чемпионата Австралии.

    Вопреки всем ожиданиям, в Мельбурне украинка дошла до полуфинала, благодаря чему вернулась в топ-30.

    Ястремская стала первой за 46 лет теннисисткой из квалификации, которой удалось пробиться в 1/2 финала Australian Open.

    В основной сетке Даяна начала с разгромной победы над действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой, после чего выиграла у Варвары Грачевой, Эммы Наварро, Виктории Азаренко и Линды Носковой, которая остановила Игу Свентек. В шаге от финала 23-летняя теннисистка уступила Циньвэнь Чжэн (4:6, 4:6).

    Андреева

    Эрика тем временем пробилась в основную сетку через квалификацию.

    В первом раунде отбора россиянка не отдала ни одного гейма австрийке Арабелле Коллер, которая находится за пределами первой тысячи рейтинга.

    В следующем матче Андреева одержала волевую победу над немкой Тамарой Корпач — 6:7, 6:2, 6:1.

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    На Открытом чемпионате Австралии 19-летняя теннисистка проиграла во втором раунде квалификации соотечественнице Полине Кудерметовой (3:6, 2:6).

    Эрика занимает 111-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.77, победу Андреевой букмекеры предлагают за 2.06.

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    Несмотря на то, что Даяна мощно выступила в Австралии, надо учитывать, что сейчас она, скорее всего, не в идеальном физическом состоянии. Это должно помочь Эрике как минимум избежать поражения с неприятным счетом.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

    В прошлом году Андреева проиграла Ястремской в квалификации Уимблдона со счетом 3:6, 4:6.

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    Ястремская — Андреева: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на теннис. Эрика Андреева обыграет полуфиналистку Australian Open?
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