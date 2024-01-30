Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Юго Гастона в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. Гастон — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гастон

Юго начал сезон в Новой Каледонии, где выиграл два матча в рамках «челленджера».

В четвертьфинале француз проиграл соотечественнику Энцо Коко. Третий сет соперник забрал со счетом 6:0.

На Открытом чемпионате Австралии Гастон не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора 23-летний теннисист проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису со счетом 0:6, 2:6.

Зато в первом круге Гастон выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны. Дальше, правда, было разгромное поражение от Тейлора Фритца.

В прошлом году лучшими результатами Гастона на харде стали выход во второй круг US Open и четвертьфинал в Антверпене.

Шаповалов

Денис тем временем пока ни разу не выигрывал в новом сезоне. Как и ожидалось, возвращение в тур после травмы получается непростым.

В начале января канадский теннисист проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру на турнире в новозеландском Окленде — 4:6, 2:6.

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На Australian Open Шаповалов тоже не прошел ни одного раунд. Бывшая десятая ракетка мира уступил 18-летнему чеху Якубу Меньшику — 3:6, 5:7, 5:7.

Шаповалов занимает 137-е место в текущей версии рейтинга ATP.

Прогноз и ставка

На Гастона в этом матче можно поставить за 2.12, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.72.

Несмотря на все сложности, Денис, скорее всего, обыграет француза, который зачастую очень слабо выглядит на фоне серьезных соперников.

Ставка — победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 1.92.