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    Шаповалов проиграет третий матч подряд?

    Гастон — Шаповалов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Монпелье 30 января 2024 года

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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Юго Гастона в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 30 января, начало — в 17:30 мск. Гастон — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Монпелье. Мужчины 30 Января 2024 года

    Гастон

    Юго начал сезон в Новой Каледонии, где выиграл два матча в рамках «челленджера».

    В четвертьфинале француз проиграл соотечественнику Энцо Коко. Третий сет соперник забрал со счетом 6:0.

    На Открытом чемпионате Австралии Гастон не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора 23-летний теннисист проиграл южноафриканцу Ллойду Харрису со счетом 0:6, 2:6.

    Зато в первом круге Гастон выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны. Дальше, правда, было разгромное поражение от Тейлора Фритца.

    В прошлом году лучшими результатами Гастона на харде стали выход во второй круг US Open и четвертьфинал в Антверпене.

    Шаповалов

    Денис тем временем пока ни разу не выигрывал в новом сезоне. Как и ожидалось, возвращение в тур после травмы получается непростым.

    В начале января канадский теннисист проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру на турнире в новозеландском Окленде — 4:6, 2:6.

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    На Australian Open Шаповалов тоже не прошел ни одного раунд. Бывшая десятая ракетка мира уступил 18-летнему чеху Якубу Меньшику — 3:6, 5:7, 5:7.

    Шаповалов занимает 137-е место в текущей версии рейтинга ATP.

    Прогноз и ставка

    На Гастона в этом матче можно поставить за 2.12, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.72.

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    Несмотря на все сложности, Денис, скорее всего, обыграет француза, который зачастую очень слабо выглядит на фоне серьезных соперников.

    Ставка — победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Гастон — Шаповалов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на теннис. Шаповалов проиграет третий матч подряд?
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