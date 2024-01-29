Испанцы Хауме Муньяр и Педро Мартинес встретятся в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 29 января, начало — в 22:30 мск. Муньяр — Мартинес: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Муньяр

Хауме в середине января второй раз в карьере выиграл матч на уровне основной сетки Открытого чемпионата Австралии. В его случае это действительно успех.

Испанец одержал сенсационную победу над Александром Шевченко, который с этой недели будет представлять Казахстан. Более того, это был разгром — 6:3, 6:3, 6:1.

В следующем матче Муньяр уступил французу Адриану Маннарино. Но и в этом случае он заслуживает похвальных отзывов — соперник с трубом вырвал победу в пятом сете.

Но также стоит отметить, что в начале месяца 73-я ракетка мира не прошел квалификацию на турнирах в Гонконге и Окленде.

Мартинес

Педро, в отличие от соотечественника, не попал в основную сетку мэйджора в Мельбурне. Уже в первом раунде отбора он уступил итальянцу Франческо Пассаро.

Зато сразу после этого испанец поехал на «челленджер» в Тенерифе и добрался там до финала. Это позволило ему остаться в топ-100.

В решающем матче Мартинес проиграл американцу Брэндону Накашиме (3:6, 4:6). Примечательно, что перед этим он в четырех матчах не отдал ни сета.

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В контексте предстоящего матча также важно обратить внимание на то, что в конце прошлого сезона Мартинес выиграл «челленджер» во французском Бресте. Как и в Монпелье, матчи там тоже проходят на крытых кортах с твердым покрытием.

Прогноз и ставка

На Муньяра в этом матче можно поставить за 1.97, победу Мартинеса букмекеры предлагают за 1.84.

Педро ведет в личных встречах с Хауме, при этом счет довольно показательный — 6:1. В конце октября Мартинес обыграл Муньяра в Бресте, но там испанцам понадобился третий сет.

Вполне вероятно, что им снова не хватит двух партий. Несмотря на историю противостояния, ставка на исход в данном случае вряд ли будет оптимальным вариантом.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.95.