Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 11:00 мск. Оже-Альяссим — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Оже-Альяссим

Для Феликса турнир начался с тяжелейшего матча против Доминика Тима, которые едва не совершил камбэк с 0-2 по сетам.

Канадец с трудом дожал чемпиона US Open-2020 в пятом сете — 6:3, 7:5, 6:7, 5:7, 6:3. Хотя после первых двух партий было четкое ощущение, что камбэк в этой истории исключен.

С другой стороны, после прошлого сезона, по итогам которого Оже-Альяссим выпал даже из топ-20, уже ничего удивляет.

Во втором раунде бывшая шестая ракетка мира одержал победу над французом Юго Гренье — 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

В трех предыдущих сезонах Оже-Альяссим выигрывал в Мельбурне минимум по три матча.

Медведев

Даниил тем временем во втором раунде совершил пока что один из главных камбэков турнира.

Россиянин был на грани сенсационного поражения от Эмиля Руусувуори — 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0.

Важная деталь: матч завершился под утро по местному времени, почти в четыре часа. И в отличие от финна, Медведев оказался готов к ночному марафону.

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Ключевым моментом стал тай-брейк четветого сета, после которого Руусувуори, по сути, сдался.

Медведев отчасти разочаровал — первые два сета в его исполнении были ужасными. Но в то же время он снова продемонстрировал, что может выбраться из любой ситуации.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 4.90, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.18.

Феликс до сих пор был удобным соперником для Даниила. Россиянин выиграл все шесть предыдущих матчей против канадца.

Правда, в одном из них Оже-Альяссим был очень близок к победе. В 2022-м Медведев ушел с 0-2 по сетам в четвертьфинале Australian Open. Феликс тогда играл значительно лучше, чем сейчас.

Ставка — победа Медведева + тотал сетов больше 3,5 за 2.23.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.77.