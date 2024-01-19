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    Сможет ли Хачанов остановить дерзкого чеха?

    Махач — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Махач — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против чеха Томаша Махача в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 03:00 мск. Махач — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Махач

    Томаш впервые в карьере выиграл на австралийском мэйджоре больше одного матча.

    Более того, на этой неделе чешский теннисист до сих пор не отдал ни сета, хотя одним из его соперников был Фрэнсис Тиафо.

    Махач красиво разобрался с полуфиналистом US Open-2022 во втором раунде — 6:4, 6:4, 7:6.

    В первом матче 75-я ракетка мира остановил талантливого японца Синтаро Мотидзуки — 7:5, 6:1, 7:5.

    Примечательно, что в начале января 23-летний Махач прошел один раунд в Брисбене и проиграл в квалификации турнира в Аделаиде.

    Хачанов

    Карену тем временем пока ни разу не удалось выиграть без дополнительного сета. Правда, в его случае это нормально.

    Во втором круге полуфиналист Australian Open-2023 одержал победу над представителем США Александром Ковачевичем — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

    Хачанов уступал с брейком в первой и четвертой партиях, но из-за ошибок соперника до настоящей интриги и драмы здесь так и не дошло.

    Все прогнозы на Australian Open

    На старте турнира Карен выиграл у немца Даниэля Альтмайера благодаря классным действиям на тай-брейке — 5:7, 6:3, 7:6, 7:6.

    Прогноз и ставка

    На Махача в этом матче можно поставить за 2.34, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.60.

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    Успех чеха в матче с Тиафо свидетельствует о том, что только подачей этого парня не напугать. Карену понадобится разнообразие в игре.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

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    Махач — Хачанов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов остановить дерзкого чеха?
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