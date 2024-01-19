Фриц
Тейлор начал турнир с непростой победы над Факундо Диасом Акостой — 4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4.
Сценарий матча не удивил, американец в последнее время часто сталкивается с проблемами, где, казалось бы, вообще не должно быть никакой интриги.
Правда, во втором раунде Фриц не стал драматизировать, разгромив Юго Гастона. Француз взял лишь четыре гейма — 6:0, 6:3, 6:1.
В предыдущих сезонах Фриц лишь однажды выиграл в Мельбурне больше двух матчей — в 2022 году, когда дошел до четвертого раунда.
Марожан
Фабиан впервые попал в основную сетку австралийского мэйджора и сходу прошел два раунда.
Но с учетом прошлогоднего прогресса успехи венгерского теннисиста вряд ли стали для кого-то сюрпризом.
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На турнира Марожан одержал победу над хорватом Марином Чиличем (6:1, 2:6, 6:2, 7:5), который совсем недавно вернулся в тур после серьезной травмы.
После этого 24-летний теннисист выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:4, 6:2.
Ну и также не надо забывать, что в прошлом сезоне Марожан на турнире в Риме обыграла самого Карлоса Алькараса.
Прогноз и ставка
На Фрица в этом матче можно поставить за 1.30, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.54.
Кажется, это один из тех матчей, где можно поставить против фаворита. У Фрица с некоторых пор чересчур много провалов.
Ставка — победа Марожана за 3.54.