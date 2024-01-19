Американец Тейлор Фриц сыграет против венгра Фабина Марожана в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 05:00 мск. Фриц — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Фриц

Тейлор начал турнир с непростой победы над Факундо Диасом Акостой — 4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4.

Сценарий матча не удивил, американец в последнее время часто сталкивается с проблемами, где, казалось бы, вообще не должно быть никакой интриги.

Правда, во втором раунде Фриц не стал драматизировать, разгромив Юго Гастона. Француз взял лишь четыре гейма — 6:0, 6:3, 6:1.

В предыдущих сезонах Фриц лишь однажды выиграл в Мельбурне больше двух матчей — в 2022 году, когда дошел до четвертого раунда.

Марожан

Фабиан впервые попал в основную сетку австралийского мэйджора и сходу прошел два раунда.

Но с учетом прошлогоднего прогресса успехи венгерского теннисиста вряд ли стали для кого-то сюрпризом.

Все прогнозы на Australian Open

На турнира Марожан одержал победу над хорватом Марином Чиличем (6:1, 2:6, 6:2, 7:5), который совсем недавно вернулся в тур после серьезной травмы.

После этого 24-летний теннисист выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:4, 6:2.

Ну и также не надо забывать, что в прошлом сезоне Марожан на турнире в Риме обыграла самого Карлоса Алькараса.

Прогноз и ставка

На Фрица в этом матче можно поставить за 1.30, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.54.

Кажется, это один из тех матчей, где можно поставить против фаворита. У Фрица с некоторых пор чересчур много провалов.

Ставка — победа Марожана за 3.54.