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    Сможет ли Фриц обыграть Марожана?

    Фриц — Марожан. Ставка (к. 3.54) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Марожан
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против венгра Фабина Марожана в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 05:00 мск. Фриц — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Фриц

    Тейлор начал турнир с непростой победы над Факундо Диасом Акостой — 4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:4.

    Сценарий матча не удивил, американец в последнее время часто сталкивается с проблемами, где, казалось бы, вообще не должно быть никакой интриги.

    Правда, во втором раунде Фриц не стал драматизировать, разгромив Юго Гастона. Француз взял лишь четыре гейма — 6:0, 6:3, 6:1.

    В предыдущих сезонах Фриц лишь однажды выиграл в Мельбурне больше двух матчей — в 2022 году, когда дошел до четвертого раунда.

    Марожан

    Фабиан впервые попал в основную сетку австралийского мэйджора и сходу прошел два раунда.

    Но с учетом прошлогоднего прогресса успехи венгерского теннисиста вряд ли стали для кого-то сюрпризом.

    Все прогнозы на Australian Open

    На турнира Марожан одержал победу над хорватом Марином Чиличем (6:1, 2:6, 6:2, 7:5), который совсем недавно вернулся в тур после серьезной травмы.

    После этого 24-летний теннисист выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:4, 6:2.

    Ну и также не надо забывать, что в прошлом сезоне Марожан на турнире в Риме обыграла самого Карлоса Алькараса.

    Прогноз и ставка

    На Фрица в этом матче можно поставить за 1.30, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.54.

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    Кажется, это один из тех матчей, где можно поставить против фаворита. У Фрица с некоторых пор чересчур много провалов.

    Ставка — победа Марожана за 3.54.

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    Фриц — Марожан: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фриц обыграть Марожана?
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