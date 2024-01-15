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    Атман — Медведев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Атман — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Теренса Атмана в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Атман — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 15 Января 2024 года
    Terence Atmane
  • Australian Open. Мужчины
    •  Terence Atmane 04:00 Даниил Медведев Даниил Медведев
  • Россия
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    Атман

    Теренс впервые приехал на австралийский мэйджор и сразу же смог пробиться в основную сетку.

    В квалификации француз выиграл у Хуана-Мануэля Серундоло, Нермана Фатича и Эмилио Навы.

    В решающем раунде отбора Атман переиграл американца Наву на двух тай-брейках.

    Все прогнозы на Australian Open

    Перед этим 22-летний теннисист успел сыграть на турнире в Гонконге. Правда, здесь он ограничился лишь участием в квалификации. Атман не смог обыграть украинца Виталия Сачко.

    Медведев

    Даниил впервые поехал сразу в Мельбурн, отказавшись от возможности сыграть на одном из подготовительных турниров.

    Сразу после прошлого сезона, который получился максимально насыщенным, россиянин понял, что на этот раз ему надо чуть больше времени на отдых.

    Возможно, это правильный подход, потому что прошлогоднее участие на турнире в Аделаиде ни коим образом не помогло Медведеву добиться успеха на Australian Open.

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    • В общем, Даниил хорошо отдохнул, разгрузился в психологическом плане, провел полноценную предсезонку, благодаря чему вполне может повторить свой лучший результат в Мельбурне. В 2021-м и 2022 году он добрался до финала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Медведева. На Атмана в этом матче можно поставить за 15.00.

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    В отличие от Новака Джоковича и Андрея Рублева, которым пришлось помучиться в первом раунде, Даниил, скорее всего, начнет турнир в с разгромной победы.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 1.92.

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    Атман — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев разгромить 144-ю ракетку мира?
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