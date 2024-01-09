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    Сможет ли Кудерметова обыграть 19-летнюю американку?

    Крюгер — Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Аделаиде 9 января 2024 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 04:00 мск. Крюгер — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Аделаида. Женщины 09 Января 2024 года

    Крюгер

    Эшлин попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации она уступила британке Кэти Бултер.

    Перед этим американка уверенно выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой — 7:5, 6:2.

    Крюгер начала сезон в Брисбене, где в первом же матче проиграла итальянке Лючии Бронцетти (4:6, 5:7).

    Но эту 19-летнюю девушку ни в коем случае нельзя недооценивать. В прошлом году она сенсационно взяла титул в Осаке, в итальянской Гайбе, и дошла до четвертьфинала в Хертогенбосе, благодаря чему поднялась в топ-80.

    Кудерметова

    Вероника на первой неделе нового сезона выиграла один матч на турнире в Брисбене.

    Россиянка уверенно разобралась со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой (6:2, 6:3), после чего проиграла Анастасии Потаповой (5:7, 7:6, 4:6).

    В матче против соотечественницы Кудерметова дрогнула в решающей партии при счете 4:4, не сумев взять гейм на своей подаче.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне у Вероники было спадов, но при этом осенью она сенсационно выиграла титул в Токио. В японской столице ее не смогла остановить даже Ига Свентек.

    Прогноз и ставка

    На Крюгер в этом матче можно поставить за 3.34, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.33.

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    Несмотря на то, что Эшлин не лучшим образом провела первые матчи в этом году, скорее всего, у россиянки будут проблемы в предстоящей игре. Американка порой очень сильно играет на харде.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Крюгер — Кудерметова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова обыграть 19-летнюю американку?
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