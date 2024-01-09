Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Эшлин Крюгер в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 04:00 мск. Крюгер — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Крюгер

Эшлин попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации она уступила британке Кэти Бултер.

Перед этим американка уверенно выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой — 7:5, 6:2.

Крюгер начала сезон в Брисбене, где в первом же матче проиграла итальянке Лючии Бронцетти (4:6, 5:7).

Но эту 19-летнюю девушку ни в коем случае нельзя недооценивать. В прошлом году она сенсационно взяла титул в Осаке, в итальянской Гайбе, и дошла до четвертьфинала в Хертогенбосе, благодаря чему поднялась в топ-80.

Кудерметова

Вероника на первой неделе нового сезона выиграла один матч на турнире в Брисбене.

Россиянка уверенно разобралась со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой (6:2, 6:3), после чего проиграла Анастасии Потаповой (5:7, 7:6, 4:6).

В матче против соотечественницы Кудерметова дрогнула в решающей партии при счете 4:4, не сумев взять гейм на своей подаче.

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В прошлом сезоне у Вероники было спадов, но при этом осенью она сенсационно выиграла титул в Токио. В японской столице ее не смогла остановить даже Ига Свентек.

Прогноз и ставка

На Крюгер в этом матче можно поставить за 3.34, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.33.

Несмотря на то, что Эшлин не лучшим образом провела первые матчи в этом году, скорее всего, у россиянки будут проблемы в предстоящей игре. Американка порой очень сильно играет на харде.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.92.