Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 1 января, начало — в 07:00 мск. Руне — Перселл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Руне

Хольгер завершил минувший сезон в топ-10. Более того, ему даже удалось квалифицироваться на Итоговый турнир.

Правда, в Турине датчанин не выиграл ни одного матча, уступив Новаку Джоковичу и Яннику Синнеру.

Была еще встреча со Стефаносом Циципасом, который снялся уже после трех геймов. Называть это победой не совсем уместно.

Как известно, вторая половина 2023-го получилась для Руне тяжелейшей из-за неприятной травмы спины, но сейчас уже все в порядке.

Перселл

Для Макса минувший сезон стал пока что абсолютно лучшим в его карьере. Достаточного одного факта — он наконец-то дебютировал в топ-50.

В первой половине 2023-го австралийский теннисист выиграл сразу пять «челленджеров» на харде.

Но настоящим прорывом стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати. Здесь Перселл с учетом квалификации выиграл сразу пять матчей — у Люки Ван Аша, Алексея Попырина, Ллойда Харриса, Каспера Рууда и Стэна Вавринки, после чего едва не остановил Карлоса Алькараса.

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Сразу после этого Макс дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Следующие несколько месяцев получились не такими ударными, но в любом случае он добился невероятного прогресса.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 1.30, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.54.

Хольгер не скрывает, что в 2024-м настроен шмурмовать самые высокие вершины, однако это совсем не означает, что у него не будет проблем в предстоящей игре.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.