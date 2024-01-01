Руне
Хольгер завершил минувший сезон в топ-10. Более того, ему даже удалось квалифицироваться на Итоговый турнир.
Правда, в Турине датчанин не выиграл ни одного матча, уступив Новаку Джоковичу и Яннику Синнеру.
Была еще встреча со Стефаносом Циципасом, который снялся уже после трех геймов. Называть это победой не совсем уместно.
Как известно, вторая половина 2023-го получилась для Руне тяжелейшей из-за неприятной травмы спины, но сейчас уже все в порядке.
Перселл
Для Макса минувший сезон стал пока что абсолютно лучшим в его карьере. Достаточного одного факта — он наконец-то дебютировал в топ-50.
В первой половине 2023-го австралийский теннисист выиграл сразу пять «челленджеров» на харде.
Но настоящим прорывом стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати. Здесь Перселл с учетом квалификации выиграл сразу пять матчей — у Люки Ван Аша, Алексея Попырина, Ллойда Харриса, Каспера Рууда и Стэна Вавринки, после чего едва не остановил Карлоса Алькараса.
Сразу после этого Макс дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Следующие несколько месяцев получились не такими ударными, но в любом случае он добился невероятного прогресса.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 1.30, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.54.
Хольгер не скрывает, что в 2024-м настроен шмурмовать самые высокие вершины, однако это совсем не означает, что у него не будет проблем в предстоящей игре.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.