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    Сможет ли Руне разгромить Перселла?

    Руне — Перселл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Брисбене 1 января 2024 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против австралийца Макса Перселла в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 1 января, начало — в 07:00 мск. Руне — Перселл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 01 Января 2024 года

    Руне

    Хольгер завершил минувший сезон в топ-10. Более того, ему даже удалось квалифицироваться на Итоговый турнир.

    Правда, в Турине датчанин не выиграл ни одного матча, уступив Новаку Джоковичу и Яннику Синнеру.

    Была еще встреча со Стефаносом Циципасом, который снялся уже после трех геймов. Называть это победой не совсем уместно.

    Как известно, вторая половина 2023-го получилась для Руне тяжелейшей из-за неприятной травмы спины, но сейчас уже все в порядке.

    Перселл

    Для Макса минувший сезон стал пока что абсолютно лучшим в его карьере. Достаточного одного факта — он наконец-то дебютировал в топ-50.

    В первой половине 2023-го австралийский теннисист выиграл сразу пять «челленджеров» на харде.

    Но настоящим прорывом стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати. Здесь Перселл с учетом квалификации выиграл сразу пять матчей — у Люки Ван Аша, Алексея Попырина, Ллойда Харриса, Каспера Рууда и Стэна Вавринки, после чего едва не остановил Карлоса Алькараса.

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    Сразу после этого Макс дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме. Следующие несколько месяцев получились не такими ударными, но в любом случае он добился невероятного прогресса.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 1.30, победу Перселла букмекеры предлагают за 3.54.

    Хольгер не скрывает, что в 2024-м настроен шмурмовать самые высокие вершины, однако это совсем не означает, что у него не будет проблем в предстоящей игре.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Руне — Перселл: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне разгромить Перселла?
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