Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Джейсона Кублера в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 1 января, начало — в 07:00 мск. Карацев — Кублер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Карацев

Аслан в начале декабря снова прекратил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.

Сложно сказать, что стало поводом для этого решения, но даже простые болельщики считают, что Карацев допустил ошибку.

Достаточно вспомнить, что было в предыдущий раз, когда он вдруг отказался от помощи Яцыка.

Вместе с белорусом Карацев в 2021-м году вышел в полуфинал Australian Open и взял титулы в Дубае и Москве, а в 2023-м — дошел до полуфинала в Пуне, Мадриде, Чжухае и Токио, благодаря чему вернулся в топ-40. Кажется, Аслан снова погорячился.

Кублер

Джейсон тем временем завершил 2023-й год за пределами топ-100. На данный момент он занимает в рейтинге 102-й сезон.

Кублер досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы. Австралиец ни разу не играл после Открытого чемпионата США, где в первом же раунде не смог завершить матч против Маттео Арнальди.

В июне 30-летний теннисист стал победителем травяного «челленджера» в британском Илкли.

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Кроме того, в первой половине сезона Кублер выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но в целом, конечно, это был неудачный год для него.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Кублера букмекеры предлагают за 2.69.

Учитывая непредсказуемость и умение Аслана удивлять, в данном случае лучше обойтись без ставок на исход.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.97.