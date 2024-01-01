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    Карацев дожмет Кублера только в третьем сете?

    Карацев — Кублер. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Брисбене 1 января 2024 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против австралийца Джейсона Кублера в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 1 января, начало — в 07:00 мск. Карацев — Кублер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 01 Января 2024 года

    Карацев

    Аслан в начале декабря снова прекратил сотрудничество с белорусским тренером Егором Яцыком.

    Сложно сказать, что стало поводом для этого решения, но даже простые болельщики считают, что Карацев допустил ошибку.

    Достаточно вспомнить, что было в предыдущий раз, когда он вдруг отказался от помощи Яцыка.

    Вместе с белорусом Карацев в 2021-м году вышел в полуфинал Australian Open и взял титулы в Дубае и Москве, а в 2023-м — дошел до полуфинала в Пуне, Мадриде, Чжухае и Токио, благодаря чему вернулся в топ-40. Кажется, Аслан снова погорячился.

    Кублер

    Джейсон тем временем завершил 2023-й год за пределами топ-100. На данный момент он занимает в рейтинге 102-й сезон.

    Кублер досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы. Австралиец ни разу не играл после Открытого чемпионата США, где в первом же раунде не смог завершить матч против Маттео Арнальди.

    В июне 30-летний теннисист стал победителем травяного «челленджера» в британском Илкли.

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    Кроме того, в первой половине сезона Кублер выиграл два матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, но в целом, конечно, это был неудачный год для него.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 1.47, победу Кублера букмекеры предлагают за 2.69.

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    Учитывая непредсказуемость и умение Аслана удивлять, в данном случае лучше обойтись без ставок на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Карацев — Кублер: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на теннис. Карацев дожмет Кублера только в третьем сете?
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