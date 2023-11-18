Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP. Матч пройдет 18 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:30 мск. Синнер — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник стал лучшим игроком группового этапа. Только ему удалось одержать три победы.

В первом туре итальянец легко обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:4. Вскоре стало известно, что соперник приехал на турнир с травмой.

Во втором матче Синнер одержал победу над Новаком Джоковичем — 7:5, 6:7, 7:6. Это была, возможно, его лучшая игра в сезоне. Янник красиво переиграл серба на решающем тай-брейке, о чем почти все могут только мечтать.

Уже через день Янник мог отправить Джоковича домой. Для этого надо было проиграть Хольгеру Руне, но вместо этого он сделал всё, чтобы избежать неприятных разговоров и рассуждений.

После этих матчей вовсю заговорили о том, что именно Синнер подвинет Джоковича с первой строчки рейтинга.

Медведев

Даниил тем временем первым вышел в полуфинал итогового. Это случилось после победы над Александром Зверевым (7:6, 6:4) во втором туре.

В первом матче Медведев спокойно выиграл у Андрея Рублева (6:4, 6:2), который, вопреки ожиданиям, приехал на турнир в ужасном эмоциональном состоянии.

В пятницу Даниил проиграл Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6). В данном случае можно только предполагать, но все-таки есть ощущение, что россиянин не захотел играть в полуфинале с Новаком Джоковичем.

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Встреча с испанцем продолжалась всего лишь чуть больше часа, и это тоже указывает на то, что Медведев был не так сконцентрирован и мотивирован, как в предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.63, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.28.

До этой осени у Даниила был статус одного из самых неудобных соперников для итальянца. У россиянина была серия из шести побед над итальянцем.

Но с недавних пор кое-что изменилось. В октябре Синнер дважды обыграл Медведева в финале — сначала в Пекине, а потом в Вене.

Скорее всего, в предстоящем матче итальянцу и россиянину не хватит двух сетов. Вполне вероятно, что все решится только на тай-брейке в третьей партии.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 1.92. На исход здесь все-таки нет смысла заряжать.