Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Александра Зверева в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине, начало — в 22:30 мск. Рублев — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Увы, Андрей пока что один из претендентов на звание главного разочарования турнира. После Стефаноса Циципаса, конечно.

Рублев потерял шансы на выход из группы после второго тура. В среду он потерпел поражение от Карлоса Алькараса (5:7, 2:6).

В матче против испанца стало ясно, что нервная система российского теннисиста оказалась не готова к такому напряжению.

В конце первого сета, отдав гейм на собственной подаче, Рублев шесть раз ударил ракеткой себе по колену. Еще одна ракетка была уничтожена хлестким броском в корт.

На старте турнира Андрей проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 2:6). И в этом матче он тоже с трудом контролировал себя.

Зверев

Саша тем временем достойно провел два предыдущих матча, в том числе против Даниила Медведева, несмотря на результат.

Немец проиграл российскому теннисисту в двух сетах — 6:7, 4:6.

Ключевым моментом стал тай-брейк первой партии. Зверев не реализовал здесь два сетбола. Во втором сете соперник играл чересчур хорошо, вообще не дав ему никаких шансов на приеме.

Все прогнозы на теннис

В случае со Зверевым есть один интересный момент. Он может не выйти из группы даже в случае победы над Рублевым. Ему также надо, чтобы Медведев выиграл у Карлоса Алькараса.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 2.28, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.63.

Андрей в этом году трижды обыгрывал Сашу, но сейчас все указывает на то, что россиянин завершит групповой этап ATP Finals с тремя поражениями. Моральное состояние Рублева вызывает опасения. Очевидно, что ему срочно нужен отпуск.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-2,0) за 1.92.