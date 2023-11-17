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    Зверев спокойно обыграет Рублева?

    Рублев — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Итоговый турнир ATP 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Зверев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Александра Зверева в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине, начало — в 22:30 мск. Рублев — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Увы, Андрей пока что один из претендентов на звание главного разочарования турнира. После Стефаноса Циципаса, конечно.

    Рублев потерял шансы на выход из группы после второго тура. В среду он потерпел поражение от Карлоса Алькараса (5:7, 2:6).

    В матче против испанца стало ясно, что нервная система российского теннисиста оказалась не готова к такому напряжению.

    В конце первого сета, отдав гейм на собственной подаче, Рублев шесть раз ударил ракеткой себе по колену. Еще одна ракетка была уничтожена хлестким броском в корт.

    На старте турнира Андрей проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 2:6). И в этом матче он тоже с трудом контролировал себя.

    Зверев

    Саша тем временем достойно провел два предыдущих матча, в том числе против Даниила Медведева, несмотря на результат.

    Немец проиграл российскому теннисисту в двух сетах — 6:7, 4:6.

    Ключевым моментом стал тай-брейк первой партии. Зверев не реализовал здесь два сетбола. Во втором сете соперник играл чересчур хорошо, вообще не дав ему никаких шансов на приеме.

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    В случае со Зверевым есть один интересный момент. Он может не выйти из группы даже в случае победы над Рублевым. Ему также надо, чтобы Медведев выиграл у Карлоса Алькараса.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 2.28, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.63.

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    Андрей в этом году трижды обыгрывал Сашу, но сейчас все указывает на то, что россиянин завершит групповой этап ATP Finals с тремя поражениями. Моральное состояние Рублева вызывает опасения. Очевидно, что ему срочно нужен отпуск.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-2,0) за 1.92.

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    Рублев — Зверев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на теннис. Зверев спокойно обыграет Рублева?
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