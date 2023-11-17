Рублев
Увы, Андрей пока что один из претендентов на звание главного разочарования турнира. После Стефаноса Циципаса, конечно.
Рублев потерял шансы на выход из группы после второго тура. В среду он потерпел поражение от Карлоса Алькараса (5:7, 2:6).
В матче против испанца стало ясно, что нервная система российского теннисиста оказалась не готова к такому напряжению.
В конце первого сета, отдав гейм на собственной подаче, Рублев шесть раз ударил ракеткой себе по колену. Еще одна ракетка была уничтожена хлестким броском в корт.
На старте турнира Андрей проиграл Даниилу Медведеву (4:6, 2:6). И в этом матче он тоже с трудом контролировал себя.
Зверев
Саша тем временем достойно провел два предыдущих матча, в том числе против Даниила Медведева, несмотря на результат.
Немец проиграл российскому теннисисту в двух сетах — 6:7, 4:6.
Ключевым моментом стал тай-брейк первой партии. Зверев не реализовал здесь два сетбола. Во втором сете соперник играл чересчур хорошо, вообще не дав ему никаких шансов на приеме.
В случае со Зверевым есть один интересный момент. Он может не выйти из группы даже в случае победы над Рублевым. Ему также надо, чтобы Медведев выиграл у Карлоса Алькараса.
Прогноз и ставка
На Рублева в этом матче можно поставить за 2.28, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.63.
Андрей в этом году трижды обыгрывал Сашу, но сейчас все указывает на то, что россиянин завершит групповой этап ATP Finals с тремя поражениями. Моральное состояние Рублева вызывает опасения. Очевидно, что ему срочно нужен отпуск.
Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-2,0) за 1.92.