Серб Новак Джокович сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 21:30 мск. Джокович — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Да уж, Новак, можно сказать, чудом оказался в четвертьфинале, несмотря на то, что его предыдущим соперником был всего лишь Таллон Грикспор.

В первом сете Ноле вел 4:1, но в итоге отдал пять геймов подряд, а вместе с ними и партию.

Как оказалось, у серба были проблемы с самочувствием, пришлось даже вызывать на корт врача, который дал ему таблетки.

Джокович кое-как все-таки совершил камбэк, но это был чересчур непросто — 4:6, 7:6, 6:4.

«Я плохо себя чувствовал. Это не травма, а живот. Ничего не поделаешь. Такая жизнь», — сообщил после матча лучший теннисист мира. Остается только надеяться, что к ближайшей игре эта проблема останется в прошлом.

Руне

Хольгер тем временем спокойно преодолел предыдущие раунды. Похоже, сотрудничество с легендарным Борисом Беккером начинает приносить свои плоды.

В первом матче датчанин уверенно разобрался с австрийцем Домиником Тимом — 6:4, 6:2.

Встреча с Даниэлем Альтмайером тоже не стала проблемой, Руне отдал немцу шесть геймов — 6:3, 6:3.

Все прогнозы на теннис

На этой неделе Руне защищает прошлогодний титул на парижском «Мастерсе». И именно от этого зависит, поедет ли он на Итоговый турнир ATP.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.22, победу Руне букмекеры предлагают за 4.30.

Как ни странно, Хольгер быстро стал одним из самых неудобных соперников для Новака.

Год назад серб уступил Руне в финале «Мастерса» в Париже, а в этом сезоне — на турнире в Риме. В обоих случаях датчанин вырвал победу в третьем сете.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Пожалуй, это оптимальный вариант.