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    Джокович снова проиграет Руне?

    Джокович — Руне. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Париже 3 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Руне
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 21:30 мск. Джокович — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Да уж, Новак, можно сказать, чудом оказался в четвертьфинале, несмотря на то, что его предыдущим соперником был всего лишь Таллон Грикспор.

    В первом сете Ноле вел 4:1, но в итоге отдал пять геймов подряд, а вместе с ними и партию.

    Как оказалось, у серба были проблемы с самочувствием, пришлось даже вызывать на корт врача, который дал ему таблетки.

    Джокович кое-как все-таки совершил камбэк, но это был чересчур непросто — 4:6, 7:6, 6:4.

    «Я плохо себя чувствовал. Это не травма, а живот. Ничего не поделаешь. Такая жизнь», — сообщил после матча лучший теннисист мира. Остается только надеяться, что к ближайшей игре эта проблема останется в прошлом.

    Руне

    Хольгер тем временем спокойно преодолел предыдущие раунды. Похоже, сотрудничество с легендарным Борисом Беккером начинает приносить свои плоды.

    В первом матче датчанин уверенно разобрался с австрийцем Домиником Тимом — 6:4, 6:2.

    Встреча с Даниэлем Альтмайером тоже не стала проблемой, Руне отдал немцу шесть геймов — 6:3, 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    На этой неделе Руне защищает прошлогодний титул на парижском «Мастерсе». И именно от этого зависит, поедет ли он на Итоговый турнир ATP.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.22, победу Руне букмекеры предлагают за 4.30.

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    Как ни странно, Хольгер быстро стал одним из самых неудобных соперников для Новака.

    Год назад серб уступил Руне в финале «Мастерса» в Париже, а в этом сезоне — на турнире в Риме. В обоих случаях датчанин вырвал победу в третьем сете.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Пожалуй, это оптимальный вариант.

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    Джокович — Руне: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.11.2023. Прогнозы на теннис. Джокович снова проиграет Руне?
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