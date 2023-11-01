Датчанин Хольгер Руне сыграет против австрийца Доминика Тима во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 21:30 мск. Тим — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик с учетом квалификации провел в столице Франции уже три матча. И сейчас можно уверенно говорить о том, что австриец находится в отличной форме.

В отборе бывшая третья ракетка мира обыграл двух крепких соперников — итальянца Лоренцо Сонего и австралийца Кристофера О`Коннелла.

В основной сетке Тим начал с волевой победы над швейцарцем Стэном Вавринкой — 3:6, 6:3, 7:5.

В решающем сете Тим уступал со счетом 3:5 и спас матчбол при 4:5. Камбэк получился максимально эффектным.

Руне

Хольгеру на этой неделе предстоит защищать прошлогодний титул в Париже, но, кажется, к такому подвигу он сейчас не готов.

На прошлой неделе датчанин выиграл три матча в Базеле, но в первую очередь запомнилось его поражение от Феликса Оже-Альяссима (3:6, 2:6) в полуфинале.

И в предыдущих матчах седьмая ракетка мира тоже далеко не всегда выглядел убедительно.

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Например, у Руне были были большие проблемы в матче с Томасом Этчеверри, в котором все решилось только на тай-брейке третьего сета.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 2.56, победу Руне букмекеры предлагают за 1.51.

Весной Хольгер уверенно разобрался с австрийцем в Монте-Карло — 6:2, 6:4. Доминик тогда был явно не в лучшей форме, в отличие от соперника. Теперь же все наоборот.

Скорее всего, в предстоящем матче Руне и Тиму не хватит двух сетов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.