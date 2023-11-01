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    Тим не позволит Руне защитить титул в Париже?

    Тим — Руне. Ставка (к. 2.36) и прогноз на «Мастерс» в Париже 1 ноября 2023 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против австрийца Доминика Тима во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 21:30 мск. Тим — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 01 Ноября 2023 года

    Тим

    Доминик с учетом квалификации провел в столице Франции уже три матча. И сейчас можно уверенно говорить о том, что австриец находится в отличной форме.

    В отборе бывшая третья ракетка мира обыграл двух крепких соперников — итальянца Лоренцо Сонего и австралийца Кристофера О`Коннелла.

    В основной сетке Тим начал с волевой победы над швейцарцем Стэном Вавринкой — 3:6, 6:3, 7:5.

    В решающем сете Тим уступал со счетом 3:5 и спас матчбол при 4:5. Камбэк получился максимально эффектным.

    Руне

    Хольгеру на этой неделе предстоит защищать прошлогодний титул в Париже, но, кажется, к такому подвигу он сейчас не готов.

    На прошлой неделе датчанин выиграл три матча в Базеле, но в первую очередь запомнилось его поражение от Феликса Оже-Альяссима (3:6, 2:6) в полуфинале.

    И в предыдущих матчах седьмая ракетка мира тоже далеко не всегда выглядел убедительно.

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    Например, у Руне были были большие проблемы в матче с Томасом Этчеверри, в котором все решилось только на тай-брейке третьего сета.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 2.56, победу Руне букмекеры предлагают за 1.51.

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    Весной Хольгер уверенно разобрался с австрийцем в Монте-Карло — 6:2, 6:4. Доминик тогда был явно не в лучшей форме, в отличие от соперника. Теперь же все наоборот.

    Скорее всего, в предстоящем матче Руне и Тиму не хватит двух сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Тим — Руне: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на теннис. Тим не позволит Руне защитить титул в Париже?
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