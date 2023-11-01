Рууд
Парижский «Мастерс» — последний шанс для норвежца квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.
Главным конкурентом Каспера неожиданно стал Хуберт Хуркач, который в октябре выиграл «Мастерс» в Шанхае и дошел до финала в Вене. В Париже поляк дошел уже до третьего раунда.
У Рууда же в последнее время сплошные разочарования. В Шанхае бывшая вторая ракетка мира уступил в четвертом круге венгру Фабиану Марожану.
В Токио Каспер проиграл уже во втором раунде — на этот раз американцу Маркосу Гирону. На этой же стадии он остановился и в Базеле, уступив Доминику Штрикеру.
Серундоло
Франсиско тем временем начал турнир с эффектного камбэка в матче с Гаэлем Монфисом — 4:6, 7:6, 7:5.
Во второй партии аргентинец сначала вел с брейком, а потом спас матчбол при счете 4:5.
В решающем сете француз сразу взял гейм на приеме, но воспользоваться преимуществом так и не смог.
Серундоло, разумеется, удивил с учетом недавних провалов в Токио и Вене. На этих турнирах он не прошел ни раунда, уступив Диего Шварцману и Лоренцо Сонего соответственно.
Также стоит отметить, что за последние три месяца 21-я ракетка мира выиграл больше одного матча только на «Мастерсе» в Шанхае — здесь он дошел до третьего круга.
Прогноз и ставка
На Рууда в этом матче можно поставить за 1.44, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.79.
Весной Каспер проиграл аргентинцу на турнире в Барселоне. Правда, вскоре после этого норвежец взял реванш, остановив Франсиско в Риме.
В общем, с Руудом лучше не шутить. Его очередное «неожиданное» поражение уже ни для кого не станет сюрпризом.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.