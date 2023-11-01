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    Сможет ли Рууд обыграть Серундоло?

    Рууд — Серундоло. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Париже 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Серундоло
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 17:30 мск. Рууд — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 01 Ноября 2023 года

    Рууд

    Парижский «Мастерс» — последний шанс для норвежца квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.

    Главным конкурентом Каспера неожиданно стал Хуберт Хуркач, который в октябре выиграл «Мастерс» в Шанхае и дошел до финала в Вене. В Париже поляк дошел уже до третьего раунда.

    У Рууда же в последнее время сплошные разочарования. В Шанхае бывшая вторая ракетка мира уступил в четвертом круге венгру Фабиану Марожану.

    В Токио Каспер проиграл уже во втором раунде — на этот раз американцу Маркосу Гирону. На этой же стадии он остановился и в Базеле, уступив Доминику Штрикеру.

    Серундоло

    Франсиско тем временем начал турнир с эффектного камбэка в матче с Гаэлем Монфисом — 4:6, 7:6, 7:5.

    Во второй партии аргентинец сначала вел с брейком, а потом спас матчбол при счете 4:5.

    В решающем сете француз сразу взял гейм на приеме, но воспользоваться преимуществом так и не смог.

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    Серундоло, разумеется, удивил с учетом недавних провалов в Токио и Вене. На этих турнирах он не прошел ни раунда, уступив Диего Шварцману и Лоренцо Сонего соответственно.

    Также стоит отметить, что за последние три месяца 21-я ракетка мира выиграл больше одного матча только на «Мастерсе» в Шанхае — здесь он дошел до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.44, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.79.

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    Весной Каспер проиграл аргентинцу на турнире в Барселоне. Правда, вскоре после этого норвежец взял реванш, остановив Франсиско в Риме.

    В общем, с Руудом лучше не шутить. Его очередное «неожиданное» поражение уже ни для кого не станет сюрпризом.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.97.

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    Рууд — Серундоло: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд обыграть Серундоло?
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