Поляк Хуберт Хуркач сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:30 мск. Оже-Альяссим — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Феликс дошел до финала впервые после прошлогоднего финала в Базеле. Да уж, и это мы говорит про игрока, который относительно не так давно был в топ-10.

Канадец провалил большую часть сезона, но под конец года, кажется, снова набрал оптимальную форму.

На этой неделе Оже-Альяссим до сих пор проиграл лишь один сет. Как ни странно, в четвертьфинале 23-летний теннисист дожал россиянина Александра Шевченко только на решающем тай-брейке.

Главной же неожиданностью стала уверенная победа Феликса над датчанином Хольгером Руне в полуфинале — 6:3, 6:2. В этом матче бывшая шестая ракетка мира наконец-то вообще ничего не позволил сопернику на приеме.

Хуркач

Хуберт тем временем дошел до финала на двух из трех последних турниров, благодаря чему ворвался в топ-10 чемпионской гонки.

Такими темпами поляк запросто может попасть и на Итоговый турнир. И в каком-то смысле это будет заслуженно.

В субботу у Хуркача был тяжелейший матч против Юго Эмбера. Француз дрогнул только на решающем тай-брейке — 6:4, 3:6, 7:6.

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Перед этим были победы над сербом Душаном Лайовичем, Яном-Леннардом Штруффом и Таллоном Грикспором.

Хуркач выиграл 10 из 11-ти последних матчей.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.21, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.67.

В прошлом году Хуби обыграл Феликса на травяном турнире в Галле. И тогда сразу в двух сетах поляк дожал канадца на тай-брейке.

Вполне вероятно, что по такому же сценарию пройдет и предстоящий финал. Это логично, учитывая, что оба обладают шикарной первой подачей.

Ставка — тотал геймов больше 25,0 за 1.92.