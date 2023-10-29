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    Хуркач дожмет Оже-Альяссима на решающем тай-брейке?

    Оже-Альяссим — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Базеле 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:30 мск. Оже-Альяссим — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс дошел до финала впервые после прошлогоднего финала в Базеле. Да уж, и это мы говорит про игрока, который относительно не так давно был в топ-10.

    Канадец провалил большую часть сезона, но под конец года, кажется, снова набрал оптимальную форму.

    На этой неделе Оже-Альяссим до сих пор проиграл лишь один сет. Как ни странно, в четвертьфинале 23-летний теннисист дожал россиянина Александра Шевченко только на решающем тай-брейке.

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    • Главной же неожиданностью стала уверенная победа Феликса над датчанином Хольгером Руне в полуфинале — 6:3, 6:2. В этом матче бывшая шестая ракетка мира наконец-то вообще ничего не позволил сопернику на приеме.

    Хуркач

    Хуберт тем временем дошел до финала на двух из трех последних турниров, благодаря чему ворвался в топ-10 чемпионской гонки.

    Такими темпами поляк запросто может попасть и на Итоговый турнир. И в каком-то смысле это будет заслуженно.

    В субботу у Хуркача был тяжелейший матч против Юго Эмбера. Француз дрогнул только на решающем тай-брейке — 6:4, 3:6, 7:6.

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    Перед этим были победы над сербом Душаном Лайовичем, Яном-Леннардом Штруффом и Таллоном Грикспором.

    Хуркач выиграл 10 из 11-ти последних матчей.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.21, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.67.

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    В прошлом году Хуби обыграл Феликса на травяном турнире в Галле. И тогда сразу в двух сетах поляк дожал канадца на тай-брейке.

    Вполне вероятно, что по такому же сценарию пройдет и предстоящий финал. Это логично, учитывая, что оба обладают шикарной первой подачей.

    Ставка — тотал геймов больше 25,0 за 1.92.

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    Оже-Альяссим — Хуркач: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач дожмет Оже-Альяссима на решающем тай-брейке?
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