Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 23 октября, начало — в 15:00 мск. Штруфф — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

Ян-Леннард в конце сентября вернулся в тур после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

И судя по результатам, немецкий теннисист по-прежнему находится не в лучшей форме.

Штруфф проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. И самым неприятным стало поражение от Юго Гастона в первом круге турнира в Антверпене — француз вырвал победу на решающем тай-брейке.

В Пекине и Шанхае 27-я ракетка мира тоже не одержал ни одной победы. Исключением на этом отрезке стал лишь турнир в Чжухае, здесь он прошел первый круг благодаря победе над Кристианом Гарином.

Юбэнкс

Кристофер на минувшей неделе проиграл Павлу Котову в первом круге турнира в Стокгольме.

Многих этот результат мог удивить, но россиянин в итоге дошел до финала, в котором был едва не обыграл Гаэля Монфиса.

Для Юбэнкса это был всего лишь второй турнир после Открытого чемпионата США. На «Мастерсе» в Шанхае американец после победы над Янником Ханфманном проиграл Касперу Рууду (4:6, 2:6).

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В целом после неожиданного прорыва на травяных турнирах Юбэнкса не показал ничего выдающегося, но при этом очевидно, что этого парня нельзя недооценивать.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.66, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.21.

Немец и американец запросто могут устроить что-то вроде триллера с камбэками и тай-брейками.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.