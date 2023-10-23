Штруфф
Ян-Леннард в конце сентября вернулся в тур после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.
И судя по результатам, немецкий теннисист по-прежнему находится не в лучшей форме.
Штруфф проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. И самым неприятным стало поражение от Юго Гастона в первом круге турнира в Антверпене — француз вырвал победу на решающем тай-брейке.
В Пекине и Шанхае 27-я ракетка мира тоже не одержал ни одной победы. Исключением на этом отрезке стал лишь турнир в Чжухае, здесь он прошел первый круг благодаря победе над Кристианом Гарином.
Юбэнкс
Кристофер на минувшей неделе проиграл Павлу Котову в первом круге турнира в Стокгольме.
Многих этот результат мог удивить, но россиянин в итоге дошел до финала, в котором был едва не обыграл Гаэля Монфиса.
Для Юбэнкса это был всего лишь второй турнир после Открытого чемпионата США. На «Мастерсе» в Шанхае американец после победы над Янником Ханфманном проиграл Касперу Рууду (4:6, 2:6).
В целом после неожиданного прорыва на травяных турнирах Юбэнкса не показал ничего выдающегося, но при этом очевидно, что этого парня нельзя недооценивать.
Прогноз и ставка
На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.66, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 2.21.
Немец и американец запросто могут устроить что-то вроде триллера с камбэками и тай-брейками.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.