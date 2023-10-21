Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в полуфирале турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 18:30 мск. Циципас — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос впервые за два с половиной месяца выиграл два матча подряд, прервав печальную серию.

В пятницу грек одержал уверенную победу над Янником Ханфманном (6:3, 6:3), который перед этим обыграл Доминика Тима.

В отличие от австрийца, Циципас вообще не оставил немцу никаких шансов, действуя максимально эффективно и на подаче, и на приеме.

В первом матче седьмая ракетка мира выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:5, 6:3.

Фис

Артур тем временем вышел в пятый полуфинал в сезоне. Если что, этому парню всего лишь 19 лет.

Как и Циципас, он тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче Фис с трудом выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:6.

Зато в четвертьфинале у Артура вообще не было проблем. Перуанец Хуан-Пабло Варильяс почти не сопротивлялся — 0:6, 3:6.

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В начале октября Фис прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае, выиграв у Павла Котова и испанца Алехандро Давидовича-Фокины.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.41, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.91.

Молодой француз способен удивить опытного соперника. Может, Фис и не выиграет, но почти нет сомнений в том, что греку будет нелегко в этом матче.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.