Циципас
Стефанос впервые за два с половиной месяца выиграл два матча подряд, прервав печальную серию.
В пятницу грек одержал уверенную победу над Янником Ханфманном (6:3, 6:3), который перед этим обыграл Доминика Тима.
В отличие от австрийца, Циципас вообще не оставил немцу никаких шансов, действуя максимально эффективно и на подаче, и на приеме.
В первом матче седьмая ракетка мира выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:5, 6:3.
Фис
Артур тем временем вышел в пятый полуфинал в сезоне. Если что, этому парню всего лишь 19 лет.
Как и Циципас, он тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче Фис с трудом выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:6.
Зато в четвертьфинале у Артура вообще не было проблем. Перуанец Хуан-Пабло Варильяс почти не сопротивлялся — 0:6, 3:6.
В начале октября Фис прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае, выиграв у Павла Котова и испанца Алехандро Давидовича-Фокины.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.41, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.91.
Молодой француз способен удивить опытного соперника. Может, Фис и не выиграет, но почти нет сомнений в том, что греку будет нелегко в этом матче.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.