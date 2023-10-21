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    У Циципаса будут проблемы в матче с Фисом?

    Циципас — Фис. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Антверпене 21 октября 2023 года

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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Артура Фиса в полуфирале турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 18:30 мск. Циципас — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 21 Октября 2023 года
    Стефанос Циципас
  • Греция
    •  Стефанос Циципас 18:30 Артур Филс (Франция) Артур Филс (Франция)
  • Антверпен. Мужчины
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    Циципас

    Стефанос впервые за два с половиной месяца выиграл два матча подряд, прервав печальную серию.

    В пятницу грек одержал уверенную победу над Янником Ханфманном (6:3, 6:3), который перед этим обыграл Доминика Тима.

    В отличие от австрийца, Циципас вообще не оставил немцу никаких шансов, действуя максимально эффективно и на подаче, и на приеме.

    В первом матче седьмая ракетка мира выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 7:5, 6:3.

    Фис

    Артур тем временем вышел в пятый полуфинал в сезоне. Если что, этому парню всего лишь 19 лет.

    Как и Циципас, он тоже стартовал сразу со второго раунда. В первом матче Фис с трудом выиграл у эстонца Марка Лаяла — 7:6, 7:6.

    Зато в четвертьфинале у Артура вообще не было проблем. Перуанец Хуан-Пабло Варильяс почти не сопротивлялся — 0:6, 3:6.

    Все прогнозы на теннис

    В начале октября Фис прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае, выиграв у Павла Котова и испанца Алехандро Давидовича-Фокины.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.41, победу Фиса букмекеры предлагают за 2.91.

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    Молодой француз способен удивить опытного соперника. Может, Фис и не выиграет, но почти нет сомнений в том, что греку будет нелегко в этом матче.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Циципас — Фис: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на теннис. У Циципаса будут проблемы в матче с Фисом?
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