Россиянин Павел Котов сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 20 октября, начало — в 13:00 мск. Грикспор — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грикспор

Таллон в первом матче одержал победу над Эмилем Руусувуори — 7:6, 6:4.

Как и в сентябре на Кубке Дэвиса, нидерландцу снова хватило двух сетов для победы над финном.

Грикспор пока вряд ли доволен тем, как проводит осеннюю часть сезона. После выхода в финал турнира в Вашингтоне он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

В Астане Таллон проиграл американцу Себастьяну Корде, а на «Мастерсе» в Шанхае не смог завершить матч против серба Душана Лайовича, снявшись при счете 4:6, 2:3.

Еще одним разочарованием стало поражение от француза Артура Фиса в первом круге Открытого чемпионата США.

Котов

Павел третий раз в сезоне и карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

И надо признать, что россиянин на этой неделе приятно удивляет. После квалификации ему удалось обыграть двух непростых соперников.

Во втором раунде Котов одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 7:5.

Все прогнозы на теннис

В первом сете 24-летний теннисист играл почти идеально, а во втором здорово действовал на приеме.

В первом круге Котов выиграл у американца Кристофера Юбэнкса (6:7, 6:3, 7:6).

Прогноз и ставка

На Грикспора в этом матче можно поставить за 1.53, победу Котова букмекеры предлагают за 2.51.

В прошлом году Павел обыграл Таллона в Марракеше, сделав камбэк после того, как отдал первый сет со счетом 0:6. В начале этого сезона нидерландец взял реванш на Открытом чемпионате Австралии.

И этот опыт наверняка поможет российскому теннисисту в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.