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    Сможет ли Котов выйти в полуфинал в Стокгольме?

    Грикспор — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Стокгольме 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 20 октября, начало — в 13:00 мск. Грикспор — Котов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Стокгольм. Мужчины 20 Октября 2023 года
    Таллон Грикспор
  • Нидерланды
    •  Таллон Грикспор 19:00 Павел Котов Павел Котов
  • Россия
    •

    Грикспор

    Таллон в первом матче одержал победу над Эмилем Руусувуори — 7:6, 6:4.

    Как и в сентябре на Кубке Дэвиса, нидерландцу снова хватило двух сетов для победы над финном.

    Грикспор пока вряд ли доволен тем, как проводит осеннюю часть сезона. После выхода в финал турнира в Вашингтоне он пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

    В Астане Таллон проиграл американцу Себастьяну Корде, а на «Мастерсе» в Шанхае не смог завершить матч против серба Душана Лайовича, снявшись при счете 4:6, 2:3.

    Еще одним разочарованием стало поражение от француза Артура Фиса в первом круге Открытого чемпионата США.

    Котов

    Павел третий раз в сезоне и карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

    И надо признать, что россиянин на этой неделе приятно удивляет. После квалификации ему удалось обыграть двух непростых соперников.

    Во втором раунде Котов одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:4, 7:5.

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    В первом сете 24-летний теннисист играл почти идеально, а во втором здорово действовал на приеме.

    В первом круге Котов выиграл у американца Кристофера Юбэнкса (6:7, 6:3, 7:6).

    Прогноз и ставка

    На Грикспора в этом матче можно поставить за 1.53, победу Котова букмекеры предлагают за 2.51.

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    В прошлом году Павел обыграл Таллона в Марракеше, сделав камбэк после того, как отдал первый сет со счетом 0:6. В начале этого сезона нидерландец взял реванш на Открытом чемпионате Австралии.

    И этот опыт наверняка поможет российскому теннисисту в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Грикспор — Котов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов выйти в полуфинал в Стокгольме?
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