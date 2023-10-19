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    Сможет ли Вавринка обыграть Махача?

    Вавринка — Махач. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Стокгольме 19 октября 2023 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 19 октября, начало — в 19:00 мск. Вавринка — Махач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вавринка

    Стэн начал неделю с победы над хорватом Борной Гойо — 7:5, 6:4.

    Матч, как и ожидалось, получился не самым простым, но швейцарец все-таки дожал соперника за счет своего опыта.

    Но также важно, что бывшая третья ракетка мира, которому уже 38 лет, находится в хорошей физической форме даже в конце сезона.

    Хотя в этом году у Вавринки была, по сути, лишь одна пауза — в июне он решил пропустить несколько травяных турниров, поехав сразу на Уимблдон.

    В общем, Стэн вряд ли начнет задумываться о завершении карьеры, пока находится в топ-50 и обыгрывает соперников, которые гораздо моложе.

    Махач

    У Томаша очень интересная история на этом турнире. Сначала он не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Но и это еще не все. Чех занял место игрока, которому не надо было играть в первом круга, то есть он автоматически оказался во втором раунде.

    При этом провал Махач в квалификации слегка удивил. Ранее в этом месяце он уже успел выиграть два «челленджера» во Франции.

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    И, например, в Орлеане 81-я ракетка мира обыграл довольно серьезных соперников — Максима Кресси, Бенжамена Бонзи, Ришара Гаске и Джека Дрэйпера.

    Но на уровне основной сетки ATP Махач в этом году до сих пор выиграл лишь два матча.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.76, победу Махача букмекеры предлагают за 2.06.

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    Несмотря на неудачу в квалификации, чеха ни в коем случае нельзя недооценивать. В начале года Новак Джокович на турнире в Дубае дожал Томаша только на решающем тай-брейке.

    В общем, оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    Вавринка — Махач: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка обыграть Махача?
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