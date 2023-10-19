Вавринка
Стэн начал неделю с победы над хорватом Борной Гойо — 7:5, 6:4.
Матч, как и ожидалось, получился не самым простым, но швейцарец все-таки дожал соперника за счет своего опыта.
Но также важно, что бывшая третья ракетка мира, которому уже 38 лет, находится в хорошей физической форме даже в конце сезона.
Хотя в этом году у Вавринки была, по сути, лишь одна пауза — в июне он решил пропустить несколько травяных турниров, поехав сразу на Уимблдон.
В общем, Стэн вряд ли начнет задумываться о завершении карьеры, пока находится в топ-50 и обыгрывает соперников, которые гораздо моложе.
Махач
У Томаша очень интересная история на этом турнире. Сначала он не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
Но и это еще не все. Чех занял место игрока, которому не надо было играть в первом круга, то есть он автоматически оказался во втором раунде.
При этом провал Махач в квалификации слегка удивил. Ранее в этом месяце он уже успел выиграть два «челленджера» во Франции.
И, например, в Орлеане 81-я ракетка мира обыграл довольно серьезных соперников — Максима Кресси, Бенжамена Бонзи, Ришара Гаске и Джека Дрэйпера.
Но на уровне основной сетки ATP Махач в этом году до сих пор выиграл лишь два матча.
Прогноз и ставка
На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.76, победу Махача букмекеры предлагают за 2.06.
Несмотря на неудачу в квалификации, чеха ни в коем случае нельзя недооценивать. В начале года Новак Джокович на турнире в Дубае дожал Томаша только на решающем тай-брейке.
В общем, оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 2.01.