ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серу ГирассиГирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона Ислам Махачев и Александр ВолкановскиРеванш Махачева и Волкановски, долгожданный бой Чимаева и Усмана. Анонс карда UFC 294 Оливье ЖируВсе ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки
  • 15:56
    • Туктамышева пропустит сезон-2023/24
  • 16:18
    • Лапорта получил статус обвиняемого по делу Негрейры
  • 15:48
    • Бывший гендиректор «Спартака» заявил, что Соболев ищет повод расторгнуть контракт с клубом
  • 14:36
    • Месси сообщил, планирует ли уйти в аренду после невыхода «Интер Майами» в плей-офф МЛС
  • 13:29
    • Карпин рассказал, в каком случае есть смысл рассмотреть вариант с переходом в Азию
  • 12:26
    • Тонали делал ставки на матчи «Милана». Итальянца могут дисквалифицировать на один год
    Все новости спорта

    Шварцман удивит Де Минора?

    Де Минор — Шварцман. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Токио 19 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Алекс де Минор Прогнозы на Диего Шварцман Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Де Минор — Шварцман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Шварцман
    Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против аргентинца Диего Шварцмана во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 19 октября, начало — в 06:30 мск. Де Минор — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минор

    Алекс уже в первом круге прошел через самое настоящее испытание, с трудом обыграв Джека Дрейпера.

    Это был камбэк с тай-брейком в решающем сете — 4:6, 7:6, 7:6.

    Более того, во второй партии Де Минор отыграл у британца брейк, а третьем — подачу на матч при счете 4:5.

    Также интересно, что матч продолжался чуть больше трех часов. То есть в физическом плане это тоже было довольно изнурительно.

    Шварцман

    Диего тем временем наконец-то вернулся на свой прежний уровень. Во всяком, недавние матчи показали, что он пока не сказал своего последнего слова, несмотря на то, что с некоторых пор находится за пределами топ-100.

    В начале месяца аргентинец дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Шанхае, выиграв у Люки Ван Аша, Иржи Легечки и Тейлора Фрица.

    После очень затяжной черной полосы это самый настоящий прорыв для бывшей восьмой ракетки мира.

    Все прогнозы на теннис

    А в Токио Шварцман начал с уверенной победы над своим соотечественником Франсиско Серундоло — 6:4, 6:1.

    Как ни крути, а Шварцмана снова нельзя недооценивать. В оптимальной форме он готов конкурировать почти с кем угодно.

    Прогноз и ставка

    На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.34, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 3.26.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Ранее в этом году Алекс разгромил Диего на травяном турнире в Лондоне — 6:2, 6:2. Но сейчас на этом вряд ли стоит делать акцент.

    На харде аргентинец вполне может стать серьезной проблемой для уставшего австралийца.

    Ставка — Шварцман возьмет хотя бы один сет за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Волгарь — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Форте
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Черноморец — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.57
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Руне — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Баррер — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Де Минор — Шварцман: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на теннис. Шварцман удивит Де Минора?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры