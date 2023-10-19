Австралиец Алекс Де Минаур сыграет против аргентинца Диего Шварцмана во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 19 октября, начало — в 06:30 мск. Де Минор — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минор

Алекс уже в первом круге прошел через самое настоящее испытание, с трудом обыграв Джека Дрейпера.

Это был камбэк с тай-брейком в решающем сете — 4:6, 7:6, 7:6.

Более того, во второй партии Де Минор отыграл у британца брейк, а третьем — подачу на матч при счете 4:5.

Также интересно, что матч продолжался чуть больше трех часов. То есть в физическом плане это тоже было довольно изнурительно.

Шварцман

Диего тем временем наконец-то вернулся на свой прежний уровень. Во всяком, недавние матчи показали, что он пока не сказал своего последнего слова, несмотря на то, что с некоторых пор находится за пределами топ-100.

В начале месяца аргентинец дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Шанхае, выиграв у Люки Ван Аша, Иржи Легечки и Тейлора Фрица.

После очень затяжной черной полосы это самый настоящий прорыв для бывшей восьмой ракетки мира.

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А в Токио Шварцман начал с уверенной победы над своим соотечественником Франсиско Серундоло — 6:4, 6:1.

Как ни крути, а Шварцмана снова нельзя недооценивать. В оптимальной форме он готов конкурировать почти с кем угодно.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.34, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 3.26.

Ранее в этом году Алекс разгромил Диего на травяном турнире в Лондоне — 6:2, 6:2. Но сейчас на этом вряд ли стоит делать акцент.

На харде аргентинец вполне может стать серьезной проблемой для уставшего австралийца.

Ставка — Шварцман возьмет хотя бы один сет за 1.87.