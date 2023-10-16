ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа и Джозеф Паркер5 боксеров, чья карьера пошла на спад после потери титула Карло АнчелоттиОт Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави?
  • 17:19
    • «Автомобилист» одержал волевую победу
  • 16:46
    • «Салават Юлаев» был сильнее минского «Динамо»
  • 15:08
    • «Авангард» одолел «Локомотив» в КХЛ
  • 19:57
    • Карпин заявил, что уйдет из «Ростова», если со сборной России снимут бан
  • 19:47
    • Серхи Роберто летом уйдет из «Барселоны»
  • 18:15
    • «Руна» потерпела первое поражение в чемпионате
  • 17:56
    • Грузия разгромила Кипр
    Все новости спорта

    Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Стокгольме?

    Гойо — Вавринка. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Стокгольме 16 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Станислас Вавринка
    Прогноз и ставки на Гойо — Вавринка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против хорвата Борны Гойо в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. Гойо — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Стокгольм. Мужчины 16 Октября 2023 года

    Гойо

    Борна проведет первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он внезапно дошел до четвертого круга.

    В Нью-Йорке хорват не только прошел квалификацию, но и выиграл три матча в основной сетке. В 1/8 финала его остановил будущий чемпион Новак Джокович (2:6, 5:7, 4:6).

    В середине сентября Гойо провел сразу три матча в рамках Кубка Дэвиса. И здесь ему тоже удалось удивить.

    Борна выиграл у Фрэансиса Тиафо и Таллона Грикспора. Еще в одном матче 74-я ракетка мира проиграл Эмилю Руусувуори.

    В общем, теперь все понимают, что Гойо точно нельзя недооценивать. Вполне вероятно, что уже в начале следующего года этот парень дебютирует в топ-50.

    Вавринка

    Стэн тем временем неудачно провел недавние турниры, но это, в принципе, не стало сюрпризом, все-таки позади очень насыщенный отрезок.

    В Астане 38-летний швейцарец проиграл в невероятно напряженном матче американцу Маркосу Гирону — во всех трех сетах был тай-брейк.

    Все прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Шанхае Вавринка уступил в первом круге Душану Лайовичу — 4:6, 6:7. Серб порой играет на очень приличном уровне, достаточно вспомнить его победу над Янником Синнером в Цинциннати, поэтому и здесь тоже ничего удивительного.

    Самое главное, что у Вавринки было больше десяти дней для отдыха. Вполне вероятно, что благодаря этому он снова покажет свой лучший теннис.

    Прогноз и ставка

    На Гойо в этом матче можно поставить за 2.48, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.54.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Как ни крути, а против хорвата сейчас опасно ставить, достаточно взглянуть на его недавние результаты.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Эйбар — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Польша — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Оттава — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Анахайм — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Китай — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гойо — Вавринка: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка пройти первый круг в Стокгольме?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры