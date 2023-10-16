Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против хорвата Борны Гойо в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. Гойо — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гойо

Борна проведет первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором он внезапно дошел до четвертого круга.

В Нью-Йорке хорват не только прошел квалификацию, но и выиграл три матча в основной сетке. В 1/8 финала его остановил будущий чемпион Новак Джокович (2:6, 5:7, 4:6).

В середине сентября Гойо провел сразу три матча в рамках Кубка Дэвиса. И здесь ему тоже удалось удивить.

Борна выиграл у Фрэансиса Тиафо и Таллона Грикспора. Еще в одном матче 74-я ракетка мира проиграл Эмилю Руусувуори.

В общем, теперь все понимают, что Гойо точно нельзя недооценивать. Вполне вероятно, что уже в начале следующего года этот парень дебютирует в топ-50.

Вавринка

Стэн тем временем неудачно провел недавние турниры, но это, в принципе, не стало сюрпризом, все-таки позади очень насыщенный отрезок.

В Астане 38-летний швейцарец проиграл в невероятно напряженном матче американцу Маркосу Гирону — во всех трех сетах был тай-брейк.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Шанхае Вавринка уступил в первом круге Душану Лайовичу — 4:6, 6:7. Серб порой играет на очень приличном уровне, достаточно вспомнить его победу над Янником Синнером в Цинциннати, поэтому и здесь тоже ничего удивительного.

Самое главное, что у Вавринки было больше десяти дней для отдыха. Вполне вероятно, что благодаря этому он снова покажет свой лучший теннис.

Прогноз и ставка

На Гойо в этом матче можно поставить за 2.48, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.54.

Как ни крути, а против хорвата сейчас опасно ставить, достаточно взглянуть на его недавние результаты.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.