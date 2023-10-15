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    Рублев обыграет Хуркача и возьмет второй титул на «Мастерсе»?

    Рублев — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал «Мастерса» в Шанхае 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Хуркач
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 15 октября, начало — в 11:30 мск. Рублев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Андрей второй раз в сезоне дошел до финала на «Мастерсе». И в случае победы в предстоящем матче он станет четвертой ракеткой мира.

    В полуфинале Рублев одержал уверенную победу над Григором Димитровым — 7:6, 6:3.

    Ключевым моментом стал тай-брейк первой партии. Болгарин сначала отыграл сетбол, а потом уже сам не смог подать на партию.

    В самом начале второго сета Рублев позволил Григору сделать брейк, и после этого соперник, похоже, слегка расслабился, а зря.

    Как ни странно, на текущем турнире Андрей до сих пор не отдал ни одного сета.

    Хуркач

    Хуберт тем временем впервые в сезоне и третий раз в карьере добрался до финала на «Мастерсе».

    Поляку при этом, конечно же, повезло, что на его пути не было ни Карлоса Алькараса, ни Янника Синнера, ни Даниила Медведева, которые умудрились вылететь еще до четвертьфинала.

    В субботу Хуркач провел идеальный матч против Себастьяна Корды, который в третьем круге уверенно разобрался с Медведевым.

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    Хуберту хватило двух сетов для победы — 6:3, 6:4. Американец так и не смог что-нибудь придумать на приеме — в этом матче у него не было ни одного брейк-пойнта.

    Подача по-прежнему остается главным оружием Хуркача, но при этом и на приеме он регулярно наказывает за ошибки.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.65, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.52.

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    Самое главное для Андрея в этом матче — уверенно проводить геймы на собственной подаче, и тогда все будет хорош.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

    К слову, в прошлом году Рублев дважды обыграл Хуркача — в Индиан-Уэллсе и Дубае.

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    Рублев — Хуркач: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на теннис. Рублев обыграет Хуркача и возьмет второй титул на «Мастерсе»?
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