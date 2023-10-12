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    Касаткина проиграет 117-й ракетке мира?

    Бай — Касаткина. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Чжэнчжоу 12 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бай — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против китаянки Чжуосюань Бай во втором круге турнира в Чжэнчжоу (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 05:00 мск. Бай — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чжэнчжоу. Женщины 12 Октября 2023 года
    Бай Чжосюань (Китай)
  • Чжэнчжоу. Женщины
    •  Бай Чжосюань (Китай) 05:00 Дарья Касаткина Дарья Касаткина
  • Россия
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    Бай

    Китаянка начала турнир с волевой победы над Тамарой Корпач — 1:6, 7:6, 6:1.

    Переломным моментом стал тай-брейк второго сета, после которого у немецкой теннисистки совершенно развалилась игра.

    Главным достижением Бай в текущем сезоне стал выход в основную сетку Уимблдона.

    Более того, после квалификации 20-летняя теннисистка обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр, и только после этого ее остановила Онс Жабер.

    Также стоит отметить, что Чжуосюань выиграла по два матча на турнирах в Стэнфорде и Нинбо.

    Касаткина

    Дарья в первом раунде одержала победу над Тимеей Бабош — 6:1, 7:6.

    Во второй партии россиянка несколько раз теряла подачу и отыграла сетбол на тай-брейке.

    На прошлой неделе Касаткина неудачно выступила в Пекине. После непростой победы над Майар Шериф первая ракетка России уступила Синьюй Ван (4:6, 2:6).

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    В Токио Касаткина проиграла в четвертьфинале американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 0:6. Как говорится, что-то явно пошло не так.

    Сложно сказать, готова ли она бороться за титул на текущем турнире.

    Прогноз и ставка

    На Бай в этом матче можно поставить за 4.85, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.18.

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    Китаянка пока что находится за пределами топ-100, но есть подозрение, что она готова навязать борьбу 12-й ракетке мира. Есть ощущение, что Касаткина устала под конец эмоционально непростого сезона.

    Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.97.

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    Бай — Касаткина: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина проиграет 117-й ракетке мира?
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