Россиянка Дарья Касаткина сыграет против китаянки Чжуосюань Бай во втором круге турнира в Чжэнчжоу (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 05:00 мск. Бай — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бай

Китаянка начала турнир с волевой победы над Тамарой Корпач — 1:6, 7:6, 6:1.

Переломным моментом стал тай-брейк второго сета, после которого у немецкой теннисистки совершенно развалилась игра.

Главным достижением Бай в текущем сезоне стал выход в основную сетку Уимблдона.

Более того, после квалификации 20-летняя теннисистка обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр, и только после этого ее остановила Онс Жабер.

Также стоит отметить, что Чжуосюань выиграла по два матча на турнирах в Стэнфорде и Нинбо.

Касаткина

Дарья в первом раунде одержала победу над Тимеей Бабош — 6:1, 7:6.

Во второй партии россиянка несколько раз теряла подачу и отыграла сетбол на тай-брейке.

На прошлой неделе Касаткина неудачно выступила в Пекине. После непростой победы над Майар Шериф первая ракетка России уступила Синьюй Ван (4:6, 2:6).

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В Токио Касаткина проиграла в четвертьфинале американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 0:6. Как говорится, что-то явно пошло не так.

Сложно сказать, готова ли она бороться за титул на текущем турнире.

Прогноз и ставка

На Бай в этом матче можно поставить за 4.85, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.18.

Китаянка пока что находится за пределами топ-100, но есть подозрение, что она готова навязать борьбу 12-й ракетке мира. Есть ощущение, что Касаткина устала под конец эмоционально непростого сезона.

Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.97.