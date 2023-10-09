Испанец Карлос Алькарас сыграет против британца Дэна Эванса в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 13:30 мск. Алькарас — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос в первом матче одержал победу над Грегуаром Баррером — 6:2, 7:5.

Игра против француза стала для второй ракетки мира неплохой разминкой перед встречей с уже более серьезным соперником.

Алькарас, как обычно, здорово действовал на приеме, на этот раз ему удалось реализовать четыре брейк-пойнта.

В общем, это очередной турнир, на котором у 20-летней звезды вряд ли будут какие-то проблемы вплоть до полуфинала.

Эванс

Первым соперником Дэна на текущем турнире стал Михаил Кукушкин. И британцу немного повезло — соперник оказался не готов к игре.

В первом сете представитель Казахстана взял лишь два гейма, а во второй партии при счете 0:3 просто отказался от продолжения борьбы.

Перед этим Эванс слабо выступил в Чэнду и Пекине, в обоих случаях не сумев пройти первый круг.

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Впрочем, и соперники у него были непростые — набравший невероятную форму Роман Сафиуллин и итальянец Янник Синнер, взявший титул в китайской столице.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Эванса в этом матче можно поставить за 7.50.

Карлос уже дважды обыгрывал Дэна в этом сезоне — сначала в Барселоне, а потом на US Open. В Нью-Йорке британцу даже удалось взять партию.

В предстоящем матче вряд ли дойдет до серьезной интриги — максимум в отдельных геймах.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-5,5) за 2.05.