Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Кристофера Юбэнкса в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 07:30 мск. Рууд — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер начал турнир с яркой победы над японцем Есихито Нисиокой — 7:5, 6:0.

В первом сете представитель Страны восходящего солнца здорово боролся, в какой-то момент даже сделал обратный брейк, и поэтому было удивительно наблюдать за его капитуляцией во второй партии, продолжавшейся всего лишь 20 минут.

С другой стороны, топовый Рууд действительно способен «выносить» соперников, которые находятся за пределами топ-20.

Сложно сказать, что будет дальше, учитывая непредсказуемость норвежца, но с такой игрой он вполне сможет пройти еще хотя бы один раунд.

Юбэнкс

У Кристофера после неожиданного летнего прорыва, как и ожидалось, начался спад.

После Уимблдона, на котором он дошел до четвертьфинала, американец смог выиграть больше одного матча только в Атланте.

На всех остальных турнирах с тех пор Юбэнкс в лучшем случае проходил стартовый раунд.

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В Шанхае 32-я ракетка мира стартовал с волевой победы над немцем Янником Ханфманном (4:6, 6:3, 6:2).

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.29, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 3.60.

В прошлом году Каспер обыграл американца на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе со счетом 7:6, 6:2.

Вполне возможно, что в предстоящем матче будет что-то подобное, но это не точно. Рууд все-таки чересчур непредсказуем в последнее время.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.