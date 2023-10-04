Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Лайович — Вавринка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лайович

Душан в середине августа сенсационно обыграл Янника Синнера на «Мастерсе» в Цинциннати, однако после этого у него и близко не было ничего подобного.

На Открытом чемпионате США сербский теннисист не прошел даже первый круг, проиграв китайцу Ибину Ву.

В китайском Чэнду Лайович с трудом выиграл у Зизу Бергса, после чего уступил австралийцу Джордану Томпсону.

А на турнире в Пекине 54-я ракетка мира не смог пройти квалификацию. В первом же раунде отбора его остановил Янник Ханфманна.

Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Лайовичу ни разу не удавалось пройти первый круг в Шанхае.

Вавринка

Стэн на прошлой неделе впервые за долгое время не смог пройти первый раунд. На турнире в Астане бывшая третья ракетка мира сразу же уступил Маркосу Гирону.

Но тут есть несколько интересных нюансов. Швейцарец проиграл матч, в котором было сразу три тай-брейка, — 7:6, 6:7, 6:7.

При этом Вавринка, как и его соперник здорово проводил геймы на собственной подаче, взяв на первом мяче 91 процент очков.

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Несмотря на результат, Стэн показал хороший теннис. Просто так совпало, что Гирон в тот день тоже почти не ошибался.

Интересно, что это был первый случай с середины апреля, когда Вавринка проиграл в первом круге.

Прогноз и ставка

На Лайовича в этом матче можно поставить за 2.95, победу Вавринки букмекеры предлагают за 1.40.

Душан умеет быть довольно коварным соперникам, но он вряд ли удивит опытнейшего швейцарца.

Ставка — победа Вавринки с форой по геймам (-3,5) за 1.98.