Китаянка Синьюй Ван и россиянка Дарья Касаткина встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 07:30 мск. Ван — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синьюй Ван

Ван имеет достаточно таланта для того, чтобы вырасти в действительно сильную теннисистку. Пока же ей не хватает стабильности в результатах по сезону.

Синьюй переживает непросты времена из-за досрочного разрыва отношений с тренером, но на игре первого круга домашнего турнира это никоим образом не отразилось.

Наивно было предполагать, что Звонарева сможет оказать достойное сопротивление молодой и голодной до побед спортсменке, учитывая, что россиянка на 15 старше.

Все прогнозы на теннис

Во втором круге Ван играть против ещё одной россиянки в лице Касаткиной, и здесь нужно подключать уже все свои резервы, чтобы рассчитывать хоть на что-то.

Дарья Касаткина

Касаткина неожиданно тяжело вошла в китайский турнир, поскольку провела три напряженных сета против египтянки шериф, которая на синтетике сносный теннис может демонстрировать только по праздникам.

У Дарьи было много брака, как в начальных, так и в завершающих стадиях атак, и ей просто повезло, что соперниц не смогла воспользоваться многочисленными подарками египтянки.

Характер россиянка все же продемонстрировала, забрав себе супер тай-брейк в третьем сете со счетом 10:8.

С такой игрой, как в первом круге Касаткина вполне может и проиграть хозяйке турнира, если не станет играть на порядок лучше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ван — 2.33, победа Касаткиной — 1.62.

Прогноз: Касаткиной будет непросто, но она победит.

Ставка: П2 за 1.62.

Альтернативный прогноз: В этой встрече будет три сета, поскольку соперницы достойны друг друга.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.