Синьюй Ван
Ван имеет достаточно таланта для того, чтобы вырасти в действительно сильную теннисистку. Пока же ей не хватает стабильности в результатах по сезону.
Синьюй переживает непросты времена из-за досрочного разрыва отношений с тренером, но на игре первого круга домашнего турнира это никоим образом не отразилось.
Наивно было предполагать, что Звонарева сможет оказать достойное сопротивление молодой и голодной до побед спортсменке, учитывая, что россиянка на 15 старше.
Во втором круге Ван играть против ещё одной россиянки в лице Касаткиной, и здесь нужно подключать уже все свои резервы, чтобы рассчитывать хоть на что-то.
Дарья Касаткина
Касаткина неожиданно тяжело вошла в китайский турнир, поскольку провела три напряженных сета против египтянки шериф, которая на синтетике сносный теннис может демонстрировать только по праздникам.
У Дарьи было много брака, как в начальных, так и в завершающих стадиях атак, и ей просто повезло, что соперниц не смогла воспользоваться многочисленными подарками египтянки.
Характер россиянка все же продемонстрировала, забрав себе супер тай-брейк в третьем сете со счетом 10:8.
С такой игрой, как в первом круге Касаткина вполне может и проиграть хозяйке турнира, если не станет играть на порядок лучше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ван — 2.33, победа Касаткиной — 1.62.
Прогноз: Касаткиной будет непросто, но она победит.
Ставка: П2 за 1.62.
Альтернативный прогноз: В этой встрече будет три сета, поскольку соперницы достойны друг друга.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.