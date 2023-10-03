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    Касаткина справится с непростой китаянкой?

    Ван — Касаткина. Ставка (к. 1.62) и прогноз на матч в Пекине 03 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Китаянка Синьюй Ван и россиянка Дарья Касаткина встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 07:30 мск. Ван — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 03 Октября 2023 года

    Синьюй Ван

    Ван имеет достаточно таланта для того, чтобы вырасти в действительно сильную теннисистку. Пока же ей не хватает стабильности в результатах по сезону.

    Синьюй переживает непросты времена из-за досрочного разрыва отношений с тренером, но на игре первого круга домашнего турнира это никоим образом не отразилось.

    Наивно было предполагать, что Звонарева сможет оказать достойное сопротивление молодой и голодной до побед спортсменке, учитывая, что россиянка на 15 старше.

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    Во втором круге Ван играть против ещё одной россиянки в лице Касаткиной, и здесь нужно подключать уже все свои резервы, чтобы рассчитывать хоть на что-то.

    Дарья Касаткина

    Касаткина неожиданно тяжело вошла в китайский турнир, поскольку провела три напряженных сета против египтянки шериф, которая на синтетике сносный теннис может демонстрировать только по праздникам.

    У Дарьи было много брака, как в начальных, так и в завершающих стадиях атак, и ей просто повезло, что соперниц не смогла воспользоваться многочисленными подарками египтянки.

    Характер россиянка все же продемонстрировала, забрав себе супер тай-брейк в третьем сете со счетом 10:8.

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    С такой игрой, как в первом круге Касаткина вполне может и проиграть хозяйке турнира, если не станет играть на порядок лучше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ван — 2.33, победа Касаткиной — 1.62.

    Прогноз: Касаткиной будет непросто, но она победит.

    Ставка: П2 за 1.62.

    Альтернативный прогноз: В этой встрече будет три сета, поскольку соперницы достойны друг друга.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.

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    Ван — Касаткина: прогноз, ставка (1.62), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина справится с непростой китаянкой?
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