Касаткина
Для Дарьи турнир началс с тяжелейшего матча против Марты Костюк.
Украинка здорово провела первый сет, но в итоге российская теннисистка совершила камбэк — 3:6, 6:4, 6:3.
У соперницы был сумасшедший настрой, но в игровом плане Касаткина на данный момент находится чуть-чуть на другом уровне.
Правда, здесь все же надо отметить, что обе девушки чересчур часто ошибались в геймах на своей подаче. Например, Дарья реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов.
Папамихайл
Деспина с учетом квалификации провела на токийском турнире уже три матча. И пока что она не отдала ни одного сета.
В основной сетке теннисистка из Греции начала с победы над японкой Сакурой Хосоги — 7:6, 7:5.
Примечательно, что для Папамихайл это была первая победа в сезоне на уровне основой сетки WTA.
До сих пор у 220-й ракетки мира были относительно неплохие результаты только на турнирах ITF.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Касаткиной. На Папамихайл в этом матче можно поставить за 8.60.
Вряд ли здесь дойдет до сенсации, но при этом не факт, что россиянка выиграет с чересчур разгромным счетом.
Ставка — победа Касаткиной + тотал геймов больше 17,5 за 2.01.