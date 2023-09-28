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    Касаткина обыграет Папамихайл с разгромным счетом?

    Касаткина — Папамихайл. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Токио 28 сентября 2023 года

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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против гречанки Деспины Папамихайл во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Касаткина — Папамихайл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Женщины 28 Сентября 2023 года

    Касаткина

    Для Дарьи турнир началс с тяжелейшего матча против Марты Костюк.

    Украинка здорово провела первый сет, но в итоге российская теннисистка совершила камбэк — 3:6, 6:4, 6:3.

    У соперницы был сумасшедший настрой, но в игровом плане Касаткина на данный момент находится чуть-чуть на другом уровне.

    Правда, здесь все же надо отметить, что обе девушки чересчур часто ошибались в геймах на своей подаче. Например, Дарья реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов.

    Папамихайл

    Деспина с учетом квалификации провела на токийском турнире уже три матча. И пока что она не отдала ни одного сета.

    В основной сетке теннисистка из Греции начала с победы над японкой Сакурой Хосоги — 7:6, 7:5.

    Примечательно, что для Папамихайл это была первая победа в сезоне на уровне основой сетки WTA.

    Все прогнозы на теннис

    До сих пор у 220-й ракетки мира были относительно неплохие результаты только на турнирах ITF.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Касаткиной. На Папамихайл в этом матче можно поставить за 8.60.

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    Вряд ли здесь дойдет до сенсации, но при этом не факт, что россиянка выиграет с чересчур разгромным счетом.

    Ставка — победа Касаткиной + тотал геймов больше 17,5 за 2.01.

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    Касаткина — Папамихайл: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на теннис. Касаткина обыграет Папамихайл с разгромным счетом?
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