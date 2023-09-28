Россиянка Дарья Касаткина сыграет против гречанки Деспины Папамихайл во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Касаткина — Папамихайл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Для Дарьи турнир началс с тяжелейшего матча против Марты Костюк.

Украинка здорово провела первый сет, но в итоге российская теннисистка совершила камбэк — 3:6, 6:4, 6:3.

У соперницы был сумасшедший настрой, но в игровом плане Касаткина на данный момент находится чуть-чуть на другом уровне.

Правда, здесь все же надо отметить, что обе девушки чересчур часто ошибались в геймах на своей подаче. Например, Дарья реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов.

Папамихайл

Деспина с учетом квалификации провела на токийском турнире уже три матча. И пока что она не отдала ни одного сета.

В основной сетке теннисистка из Греции начала с победы над японкой Сакурой Хосоги — 7:6, 7:5.

Примечательно, что для Папамихайл это была первая победа в сезоне на уровне основой сетки WTA.

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До сих пор у 220-й ракетки мира были относительно неплохие результаты только на турнирах ITF.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Касаткиной. На Папамихайл в этом матче можно поставить за 8.60.

Вряд ли здесь дойдет до сенсации, но при этом не факт, что россиянка выиграет с чересчур разгромным счетом.

Ставка — победа Касаткиной + тотал геймов больше 17,5 за 2.01.