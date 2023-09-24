Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 12:00 мск. Карацев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Аслан, как и в первом раунде, снова приятно удивил. На этот раз он одержал волевую победу над Энди Марреем.

В решающем сете британец, по сути, капитулировал — 4:6, 6:3, 6:2.

В третьем сете Карацев показал шикарную игру на подаче. На первом мяче ему удалось взять 100 процентов очков. Бывшая первая ракетка мира был не готов к столь мощному теннису соперника.

Перед этим Аслан выиграл у итальянца Маттео Арнальди. И здесь он тоже забрал решающий сет со счетом 6:2.

Норри

Кэмерон тем временем попал в посев, поэтому пока он провел лишь один матч.

Во втором круге британец разгромил австралийца Марка Полманса — 6:0, 6:3. В принципе, ничего удивительного, все-таки соперник находится во второй сотне рейтинга.

А вот против серьезных оппонентов у Норри в последнее время проблемы.

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На прошлой неделе он проиграл Стэну Вавринке и Юго Эмберу в рамках Кубка Дэвиса.

Также не надо забывать про поражение от Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата США.

И самое неприятное — Норри не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.56, победу Норри букмекеры предлагают за 1.51.

В прошлом году Аслан уступил Кэмерону в Стокгольме. Британец тогда вырвал победу в третьем сете.

Вполне вероятно, что им снова не хватит двух партий, вот только не факт, что на этот раз встреча завершится победой Норри.

Ставка — победа Карацева за 2.56.