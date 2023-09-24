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    Карацев возьмет реванш у Норри?

    Карацев — Норри. Ставка (к. 2.56) и прогноз на турнир в Чжухае 24 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Норри
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 12:00 мск. Карацев — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Аслан, как и в первом раунде, снова приятно удивил. На этот раз он одержал волевую победу над Энди Марреем.

    В решающем сете британец, по сути, капитулировал — 4:6, 6:3, 6:2.

    В третьем сете Карацев показал шикарную игру на подаче. На первом мяче ему удалось взять 100 процентов очков. Бывшая первая ракетка мира был не готов к столь мощному теннису соперника.

    Перед этим Аслан выиграл у итальянца Маттео Арнальди. И здесь он тоже забрал решающий сет со счетом 6:2.

    Норри

    Кэмерон тем временем попал в посев, поэтому пока он провел лишь один матч.

    Во втором круге британец разгромил австралийца Марка Полманса — 6:0, 6:3. В принципе, ничего удивительного, все-таки соперник находится во второй сотне рейтинга.

    А вот против серьезных оппонентов у Норри в последнее время проблемы.

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    На прошлой неделе он проиграл Стэну Вавринке и Юго Эмберу в рамках Кубка Дэвиса.

    Также не надо забывать про поражение от Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата США.

    И самое неприятное — Норри не выиграл ни одного матча на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.56, победу Норри букмекеры предлагают за 1.51.

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    В прошлом году Аслан уступил Кэмерону в Стокгольме. Британец тогда вырвал победу в третьем сете.

    Вполне вероятно, что им снова не хватит двух партий, вот только не факт, что на этот раз встреча завершится победой Норри.

    Ставка — победа Карацева за 2.56.

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    Карацев — Норри: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 24.09.2023. Прогнозы на теннис. Карацев возьмет реванш у Норри?
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