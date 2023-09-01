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    Давидович-Фокина снова проиграет Полу?

    Пол — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.07) и прогноз на Открытый чемпионат США 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Давидович-Фокина
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Пол — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Томми, можно сказать, почти чудом оказался в третьем раунде домашнего мэйджора.

    Американец был очень близок к поражению в матче с Романом Сафиуллиным. Впервые в карьере ему удалось отыграться с 0-2 по сетам — 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3.

    Шикарный камбэк, в который мало кто верил после двух партий, в течение которых россиянин почти тотально доминировал.

    Это как раз тот случай, когда один из игроков слишком рано поверил в свою победу. Перед решающим сетом Сафиуллину было очень тяжело, прежде всего, психологически.

    В общем, Пол теперь в каком-то смысле на кураже, после столь эмоциональной победы.

    Давидович-Фокина

    Алехандро тем временем решил не драматизировать в первых раундах, уверенно подтвердив статус фаворита.

    В первом круге испанский теннисист одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:4, 6:2.

    После этого Давидович-Фокина легко разобрался с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Серундоло — 6:1, 6:4, 6:3.

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    В принципе, ничего удивительного, учитывая недавний прорыв Алехандро на «Мастерсе» в Торонто, где ему удалось обыграть Александра Зверева и Каспера Рууда.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 1.72, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.11.

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    У Алехандро остались не самые приятные воспоминания от предыдущих встреч с американцем.

    Ранее в этом сезоне испанец проиграл Полу на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Майами.

    При этом в Мельбурне они устроили пятисетовую битву. И есть подозрение, что предстоящий матч будет одним из самых ярких в третьем раунде мэйджора в Нью-Йорке. Пол и Давидович-Фокина точно знают, чего хочет местная публика.

    Ставка — тотал геймов больше 40,0 за 2.07.

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    Пол — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина снова проиграет Полу?
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