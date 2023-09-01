Американец Томми Пол сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Пол — Давидович-Фокина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Томми, можно сказать, почти чудом оказался в третьем раунде домашнего мэйджора.

Американец был очень близок к поражению в матче с Романом Сафиуллиным. Впервые в карьере ему удалось отыграться с 0-2 по сетам — 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3.

Шикарный камбэк, в который мало кто верил после двух партий, в течение которых россиянин почти тотально доминировал.

Это как раз тот случай, когда один из игроков слишком рано поверил в свою победу. Перед решающим сетом Сафиуллину было очень тяжело, прежде всего, психологически.

В общем, Пол теперь в каком-то смысле на кураже, после столь эмоциональной победы.

Давидович-Фокина

Алехандро тем временем решил не драматизировать в первых раундах, уверенно подтвердив статус фаворита.

В первом круге испанский теннисист одержал победу над американцем Маркосом Гироном — 6:4, 6:4, 6:2.

После этого Давидович-Фокина легко разобрался с аргентинцем Хуаном-Мануэлем Серундоло — 6:1, 6:4, 6:3.

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В принципе, ничего удивительного, учитывая недавний прорыв Алехандро на «Мастерсе» в Торонто, где ему удалось обыграть Александра Зверева и Каспера Рууда.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 1.72, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 2.11.

У Алехандро остались не самые приятные воспоминания от предыдущих встреч с американцем.

Ранее в этом сезоне испанец проиграл Полу на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Майами.

При этом в Мельбурне они устроили пятисетовую битву. И есть подозрение, что предстоящий матч будет одним из самых ярких в третьем раунде мэйджора в Нью-Йорке. Пол и Давидович-Фокина точно знают, чего хочет местная публика.

Ставка — тотал геймов больше 40,0 за 2.07.